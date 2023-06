Dans cet épisode de notre série consacrée aux gestes du rugby racontés par les champions eux-mêmes, découvrez tous les secrets du geste le plus essentiel du rugby : la passe. Explications avec le demi de mêlée de Montpellier, Léo Coly.

Il s'agit du geste le plus important dans le rugby. S'il devait y en avoir qu'un seul à travailler jusqu'à le maîtriser à la perfection, cela serait celui-ci. Il s'agit de la passe. Dans le podcast "Do you Speak Rugby", le demi de mêlée de Montpellier Léo Coly. De par son poste, qui l'amène à régulièrement toucher et distribuer le ballon, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan connaît tous les aspects de ce geste.

Léo Coly donne tous les éléments pour mieux comprendre et maîtriser ce geste dans le dernier épisode de "Do you Speak Rugby". Retrouvez d'autres explications sur les gestes du rugby dans cette série "Midi Olympique".