Julien Bonnaire ancien troisième ligne international s'est prêté au jeu du Comme à Confesse. C'est à Bourgoin-Jallieu dans sa ville natale que nous l'avons rencontré.

Julien Bonnaire a débuté sa carrière à Bourgoin où il passera six saisons avant de rejoindre l'effectif de Clermont et enfin de Lyon. Il compte 75 sélections avec le XV de France entre 2004 et 2012. Le troisième ligne a un sacré palmarès, deux Grand Chelem (2004 et 2010), quatre fois vainqueur du Tournoi des 6 Nations, un Bouclier de Brennus avec Clermont, champion de France de Pro D2 avec Lyon.

Il prend sa retraite sportive en 2017 et deviendra l'entraîneur de la touche du XV de France en 2018. Après la Coupe du monde au Japon (en 2019) il décide d'arrêter sa carrière d'entraîneur. Dans cet épisode du Comme à Confesse, Julien Bonnaire se livre sur sa carrière et donne sa vision du rugby.