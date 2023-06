L'édito : l’outre-rugby

Vive Grégory ! Son nom ? Alldritt, évidemment. Et vive Gabrielle Vernier. Qui sont respectivement champion d’Europe et meilleure joueuse du dernier Tournoi des 6 Nations féminin, crèmes parmi les crèmes ; et les meilleurs éléments du rugby français. Donc nos Oscars 2023. Ils sont les héritiers d’une aventure vieille de 70 ans et sont surtout les pionniers d’une saga futuriste.

Grégory et Gabrielle ont ainsi reçu le trophée unique, imaginé et dessiné par Jean-Pierre Rives -dont il faut apprécier le talent, la passion, la délicatesse, la mémoire et la richesse du cœur- qui s’est mis à l’ouvrage pour célébrer les 70 ans des Oscars du rugby créés par Midi Olympique. L’artiste a imaginé des rubans dorés qui se mêlent, se complètent, s’enroulent et s’enchaînent autour d’un ovale qui rassemble les hommes et les femmes. Le rugbyman a surtout incarné le lien entre les hommes et les générations de sorte que ce nouveau trophée, le plus sublime de nos ballons d’or version rugby, soit la prolongation de ce que notre sport porte de plus beau : la fraternité. Avec cinq lettres frappées sur le socle pour l’éternité, "R. I. V. E. S.", ce trophée sera désormais "l’outre-rugby", comme Soulages avait célébré son "outre-noir". La quintessence d’un art et de sa matière.

Merci Jean-Pierre, du fond du cœur. Et Bravo Gabrielle. Et Bravo Grégory. Qui furent les premiers rôles d’une fabuleuse cérémonie de nos Oscars. Les 70es du genre. Certainement les plus beaux, pour tout ce qu’ils portent de symbolique, de mémoire, d’émotions, de promesses pour l’avenir. Ce retour vers le futur célébré dans le cadre majestueux de l’hôtel d’Evreux et du Pavillon Cambon a ouvert une parenthèse enchantée sur le rugby, en célébrant tous les oscarisés français et en rassemblant un XV de légende de champions du monde, dont Farr-Jones, Campese, Eales, Pienaar, Botha, Carter, Read et autres Kaino. Il ne manque plus qu’un français pour que le tableau soit royal. Parfait.

Il n’y a donc rien de mieux pour lancer la Coupe du monde 2023. Avec en tête de proue Antoine Dupont, qui fut sacré meilleur joueur du monde pour la troisième fois et qui porte tous nos espoirs. Avec Alldritt, qui l’a rejoint sous les honneurs et qui fait lui aussi référence au plus haut niveau. Vendredi soir, ils ont reçu les meilleurs vœux des champions d’hier qui leur ont transmis par les mots et les gestes certaines de leurs forces, parfois choses des plus secrètes, et toutes leurs richesses depuis qu’ils ont brandi le trophée Webb-Ellis.

Comme souvent lors des Oscars, ces moments de grâce se sont terminés en liesse. Jusqu’à tard dans la nuit parisienne. Jusqu’au bout, le rugby resterait ce jeu qui nous rassemble, qui nous passionne et fait tant espérer pour l’avenir. Les Oscars ont ouvert la voie. Il n’y a plus qu’à…