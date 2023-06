Véritable révélation de la saison du côté de Perpignan, Posolo Tuilagi a découvert le Top 14 à seulement 18 ans. Le deuxième ou troisième ligne est promis à un bel avenir, et peut faire perdurer l’héritage des Tuilagi en Catalogne.

Quand vous approchez les deux mètres et que vous pesez près de 150 kg, c’est beaucoup plus facile pour mettre vos adversaires sur les fesses. C’est un peu comme ça que Posolo Tuilagi s’est rapidement fait remarquer dans les catégories jeunes de l’Usap. C’est simple, pas grand-chose ne pouvait l’arrêter. Alors à tout juste 18 ans, le Catalan a fêté ses grands débuts en Top 14 sous les couleurs Sang et Or le 17 octobre dernier. C’était sur la pelouse de La Rochelle. Une découverte du haut niveau express mais comment pouvait-il en être autrement ? Fils de Henry, ancien numéro huit catalan, Posolo a un héritage à faire perdurer, et il le fait plutôt bien pour l’instant. Dès ses premières minutes au très haut niveau, il a confirmé tous les espoirs placés en lui, avec forcément des similitudes avec son père… "C’est un être humain hors norme, expliquait Perry Freshwater il y a quelques semaines. Il a tout juste 18 ans et il tabasse tout le monde. Il est prêt. À chaque fois qu’il est sur le terrain, avec la masse qu’il a et l’explosivité qu’il tient de son père, je pense qu’il peut faire mal à plusieurs mecs. Il a les mêmes comportements, les mêmes tics. Il court de la même manière avec la tête qui bascule un peu en arrière. C’est bizarre pour moi de le voir."

Vous l’aurez bien compris, on parle ici d’une histoire de famille, et même le principal concerné l’avoue : "Quand on s’appelle Tuilagi, il y a forcément un peu plus d’attente. Je ne dirais tout de même pas que ça me pèse. Je me dis simplement que je représente mes proches à travers le rugby et c’est important. Il y a de très grands joueurs qui ont porté mon nom. Continuer dans cette lignée me motive encore plus à réussir."

Un avenir en bleu ?

Dans une époque où les colosses dans son genre (Willemse, Meafou…) sont énormément recherchés, Posolo Tuilagi s’impose logiquement au cœur de ces deuxième ligne aux mensurations impressionnantes. Après avoir effectué ses débuts en position de numéro huit, le joueur de 18 ans a été "remonté" dans la cage, de manière à réduire ses déplacements même s’il est tout de même plus mobile que la moyenne. C’est donc avec le numéro 5 dans le dos qu’il a fêté ses deux premières capes avec l’équipe de France des moins de 20 ans. Deux magnifiques matchs face à l’Angleterre et le pays de Galles qui en appellent d’autres. Surclassé, le Perpignanais devrait, sauf blessure, sa Coupe du monde U20 en Afrique du Sud face aux Baby Blacks ce jeudi.

Avec 14 matchs joués en Top 14 et une place de titulaire méritée à l’Usap lors de la seconde partie de saison, Posolo Tuilagi sera assurément un des fers de lance des troupes de Sébastien Calvet. Une arme de destruction massive que n’importe quel manager au monde se réjouirait d’avoir sous ses ordres. Les prochains adversaires des Bleuets sont prévenus.