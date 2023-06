Alors que le directeur du rugby du RCT PIerre Mignoni aimerait attirer l’arrière international, le Stade toulousain n’entend jusque-là pas lâcher son joueur, sous contrat jusqu’en 2025.

Le dossier Melvyn Jaminet est un serpent de mer depuis des mois. Forcément mis en sommeil ces récentes semaines, alors que le Stade toulousain - où il est arrivé durant l’été 2022 en provenance de Perpignan - était en course en Top 14, celui-ci aurait pu connaître des avancées significatives ces derniers jours, après le titre de champion de France des Rouge et Noir. Toulon, où le joueur a évolué durant sa jeunesse mais où il ne s’était pas imposé, ne cache pas vraiment faire le forcing pour tenter de l’attirer en vue de la saison prochaine. Interrogé sur son cas voilà une dizaine de jours, le directeur du rugby de Toulon Pierre Mignoni avait ainsi répondu devant la presse : "Joker". Le technicien, à la recherche d’un numéro 15 d’envergure, considère Jaminet comme l’élément idéal pour renforcer sa ligne de trois-quarts.

Questionné sur la rumeur Melvyn Jaminet lors de son point presse, le manager de Toulon Pierre Mignoni a botté en touche !https://t.co/d6bRL0OH0s — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 12, 2023

Reste qu’il existe un problème de taille : l’ancien Catalan possède encore deux ans de contrat avec le Stade toulousain. Début mars, alors que le bruit d’un éventuel départ anticipé du joueur, et de l’intérêt prononcé du RCT, avait gonflé, le président toulousain Didier Lacroix s’était entretenu avec Melvyn Jaminet pour connaître sa position. Rassuré, il avait même publié un communiqué : "Melvyn Jaminet se sent très bien au Stade toulousain et à Toulouse. […] Bernard Lemaître m’a confirmé n’avoir eu aucune discussion avec Melvyn et ma confiance en lui est absolue." Cela venait aussi du fait que Jaminet, freiné par deux importantes blessures à la cheville cette saison dont la deuxième l’a privé des derniers mois de compétition, ne s’est pas encore imposé à Ernest-Wallon, où il a aussi souffert de la concurrence avec Thomas Ramos.

Toulouse compte sur lui

Tous ces éléments ont-ils pu pousser Melvyn Jaminet à envisager un autre avenir ? Selon plusieurs sources, l’international français (23 ans ; 14 sélections) n’aurait pas été insensible aux appels du pied toulonnais, mais il est conscient d’être engagé jusqu’en 2025 avec le Stade toulousain. Surtout, ses dirigeants actuels ont récemment et clairement fait savoir que la porte était de toute façon fermée le concernant. Cette position peut-elle évoluer ?

Le staff toulousain, en tout cas, compte sur Jaminet pour la saison à venir. Alors que le joueur a été retenu dans la première liste de quarante-deux du XV de France pour préparer la Coupe du monde, il conserve ses chances de disputer la compétition. Avec Romain Ntamack et Thomas Ramos dans le même cas, le manager Ugo Mola sait qu’il aura besoin de tous ses leaders de jeu, notamment pour leur permettre de souffler à tour de rôle. Ce qui pourrait alors obliger l’encadrement varois à patienter s’il veut enrôler Jaminet dans les prochaines années, ou à se pencher sur d’autres pistes. Affaire à suivre.