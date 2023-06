Podcast. 200 ans du rugby : Les All Blacks, naissance d'un mythe

Alors que les All Blacks vont tenter dans quelques semaines de décrocher un quatrième titre mondial lors de la Coupe du monde en France, votre nouvel épisode de "200 ans de rugby" vous permet de découvrir ou de redécouvrir comment est née l'équipe la plus connue au monde.



Dans ce nouvel épisode de "200 ans de rugby", plongez dans la découverture du mythe des All Blacks. Découvrez tous les secrets de la naissance des Blacks. Comment est née l'équipe la plus connue au monde ? Et surtout, comment est-elle devenue ce monstre d'efficacité et de victoires ?

Cette semaine, un autre épisode de la saga "200 ans de rugby" est disponible sur toutes vos plateformes. L'épisode 9 de la série "1895, le rugby anglais perd le nord", évoque une fin de XIXe siècle où l'argent commence déjà à faire parler dans le monde du rugby.

