L'édito : Promesses et Oscars

Une campagne est une campagne, une promesse est une promesse et la fusion des deux, la promesse de campagne, a souvent moins de valeur qu’un rouble soufflé par le vent de la perestroïka. À ce sujet, de campagne politique et des promesses qui viennent avec, le rugby en connaît un rayon.

Des promesses de campagne, on en a entendu mille, dont les mots s’évaporent vite sur le dur marbre du quotidien, une fois l’heureux élu. Et le rugby, sport qui se réclame apolitique, est en réalité le plus politique des sports. Où les hommes qui gouvernent sont issus des meilleures écoles, de la vie ou de la République. Où on apprend l’art de la négociation et du compromis, jusqu’à la compromission. Où les promesses valent moins que la finalité qu’elles pourchassent.

Florian Grill avait donc fait cette promesse d’apaisement, pendant ses dernières campagnes et s’il devait être élu : tendre la main au camp adverse, pratiquer l’ouverture et peut-être même proposer une gouvernance partagée, pour réunir les familles du rugby et n’en faire qu’une, finalement projetée vers cet intérêt supérieur du rugby si longtemps bafoué. Avec tous les camps, "Laportistes" ou "anti-Laporte".

Loin d’une danse de séduction qui amuserait la galerie, Florian Grill applique sa promesse. Et la respecte. Info : tout frais élu président, au moment de devoir tendre le bouclier de Brennus aux Toulousains champions samedi au Stade de France, il proposa à Alexandre Martinez, son prédécesseur, de le faire à sa place. Lequel s’effaça, beau joueur.

Grill n’a pour l’instant rien rayé de l’organigramme en place avant sa prise de pouvoir, et très largement constitué de ses adversaires d’hier et pour certains, de toujours. À bientôt deux mois du Mondial sur notre sol, il pratique aussi l’ouverture vers le XV de France et son sélectionneur Fabien Galthié, qui avait pourtant prêté allégeance à son adversaire Bernard Laporte. Le nouveau président de la FFR a pris langue avec son sélectionneur cette semaine, pour le conforter et lui assurer de la pleine pérennité du projet sportif qu’il mène. Comme il l’avait annoncé. Et Galthié, lancé mercredi par la première annonce d’un groupe de 42 joueurs à partir en stage, peut avancer l’esprit focalisé sur le seul objectif qui compte. Il est sportif, et Mondial.

Florian Grill sera également présent ce vendredi soir, au pavillon Cambon Capucines, place Vendôme, pour la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique. C’est clinquant et c’est sa place. Au fil de la soirée, le nouveau président de la FFR croisera ses concurrents d’hier à qui il ouvre aujourd’hui les bras. Il discutera, échangera, nouera peut-être de nouvelles bonnes ententes qui rapprocheront un peu plus notre rugby du chemin de la sagesse.

Et puis, sous la verrière de cristal, entre les arcades de marbre, il prendra place aux côtés de son successeur Alexandre Martinez et son directeur général, Laurent Gabbanini. Les anciens ennemis enfin réunis, autour d’une table. Le symbole de ce qui devra suivre. Ce sera une autre belle œuvre de cet Oscar anniversaire.

Ce n’est pas rien, ce que nous vivons. Et si cela ne jure rien de l’avenir, c’est déjà la promesse d’un essai : un rugby français pas toujours d’accord, mais gouverné dans son entièreté par une volonté constructive et bienveillante. Pour son sport, pas pour ses hommes. Ce qui ouvre bien des perspectives.

On rêve ? Peut-être. Et si l’entente cordiale semble crédible jusqu’à la Coupe du monde, rien ne dit que les sabres ne sortiront pas à nouveau dès la grand-messe donnée. Nous verrons bien. En attendant, il nous reste l’espoir d’une fédération enfin apaisée. L’espoir, ce n’est jamais qu’une promesse. Mais par les temps qui courent, c’est déjà beaucoup. Et on se dira que tout à (un peu) commencé aux Oscars Midol…