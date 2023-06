Mercredi matin, le staff du XV de France a dévoilé la liste des quarante-deux joueurs retenus pour le premier stage de préparation, début juillet à Monaco. Si Fabien Galthié a insisté sur le fait que le groupe resterait ouvert tout l’été, cela donne pourtant déjà des indications claires. Analyse.

Elle était forcément très attendue, elle est désormais connue… La première liste de Fabien Galthié en version Coupe du monde est donc tombée mercredi matin. Quarante-deux noms ont été annoncés et ce sont eux qui sont appelés à entamer la préparation estivale du XV de France, à Monaco où ils ont rendez-vous le dimanche 2 juillet pour un premier stage de deux semaines. Ce groupe (dans lequel Toulouse et La Rochelle sont les plus représentés avec respectivement dix et neuf joueurs), s’il n’a pas non plus réservé de tremblements de terre, comporte son lot de confirmations et de surprises.

D’abord, il est à noter que Gabin Villière et Arthur Vincent, qui sortent d’une saison gâchée par les blessures, sont bien là. Preuve à la fois de la très haute estime que leur porte le staff des Bleus et du fait qu’ils ont rassuré sur leur état physique, voilà deux semaines à Marcoussis. Le trois-quarts centre montpelliérain, qui a enchaîné deux opérations du genou et a joué neuf matchs en deux ans, est ainsi en passe de remporter sa course contre-la-montre. Il lui reste maintenant à retrouver le rythme de la compétition.

Surtout, son profil polyvalent, puisqu’il peut glisser à l’aile à l’image d’émilien Gailleton et Yoram Moefana, est précieux dans l’équilibre du groupe. C’est une des raisons pour lesquelles l’encadrement a dérogé à certaines de ses règles habituelles concernant la composition de son effectif de quarante-deux joueurs. Ainsi, il a retenu moins d’ailiers qu’il n’a pu le faire par le passé, ce qui a peut-être conduit à sacrifier le Toulousain Matthis Lebel, pourtant de tous les derniers rassemblements. Le Lyonnais Ethan Dumortier, titulaire lors du dernier Tournoi des 6 Nations, et le Bordelais Louis Bielle-Biarrey, qui peut aussi évoluer à l’arrière, lui ont été préférés.

Meafou hors course

À la charnière, Fabien Galthié s’appuyait généralement sur trois demis de mêlée. Cette fois, il a décidé d’en emmener quatre à Monaco. Si Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud semblaient installés, la magnifique saison de Baptiste Serin à Toulon lui a visiblement offert un billet de dernière minute (voir ci-dessous). Même logique pour le Lyonnais Demba Bamba en première ligne puisque le sélectionneur a retenu quatre piliers droits (avec également Uini Atonio, Dorian Aldegheri et Thomas Laclayat) pour trois piliers gauches. Enfin, alors qu’il y avait déjà trois ouvreurs présents, dont Matthieu Jalibert qui peut dépanner à l’arrière, Galthié n’a pas hésité à prendre autant de numéros 15. Derrière Thomas Ramos, cela démontre la confiance accrue qu’il garde en Melvyn Jaminet, malgré son premier exercice difficile à Toulouse et sa blessure à la cheville qui l’a privé de la fin de saison. Mais le plus marquant demeure le retour de Brice Dulin, à la grâce de derniers mois royaux avec La Rochelle. Enfin, en troisième ligne, comment ne pas souligner les présences des Rochelais Paul Boudehent et Yoan Tanga ? Le premier nommé est l’un des hommes forts des phases finales maritimes, en Champions Cup et en Top 14, pendant que le deuxième n’était même pas sur la feuille de match. Mais son profil est apprécié du staff des Bleus et il aura donc une carte à jouer…

Si quatre joueurs ne comptent pas la moindre sélection internationale dans ce groupe élargi, à savoir Thomas Laclayat, Paul Boudehent, émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, il faut toutefois préciser que tous sont déjà venus en stage à Marcoussis. Comme le deuxième ligne australien de Toulouse Emmanuel Meafou, pour qui la Coupe du monde s’est sûrement éloignée de manière définitive. Alors que la FFR attendait toujours une réponse de World Rugby sur son éligibilité, l’intéressé est sorti sur blessure lors de la finale de Top 14. Victime d’une déchirure à l’aponévrose plantaire, il est absent pour au moins six à huit à semaines. Ce qui devrait le mettre hors course.

Rien n’est figé

Dernière chose sur laquelle insister, et non des moindres : rien n’est figé. Lors de sa rentrée, à Montgesty (Lot) le mois dernier, le staff a répété que le groupe était ouvert et qu’il y aurait des évolutions entre chaque stage. L’idée, avant la liste des trente-trois pour le Mondial qui sera dévoilée fin août, est de laisser une vraie opportunité aux blessés de revenir à temps, au premier rang desquels Anthony Jelonch, Yacouba Camara et Sipili Falatea. Aussi, comme lors de toute préparation, certains vont rencontrer des pépins physiques. Et le sélectionneur veut ensuite maintenir ses hommes sous pression et les placer en concurrence. En gros, si un joueur déçoit sur une session, il sera remplacé par un autre sur la suivante. Autant dire que, s’il valait mieux faire partie de ce premier groupe, cela n’assure en rien une place en septembre prochain (hormis pour les cadres évidemment). Et que ceux restés à quai pour ce voyage initial sont toujours en droit d’espérer reprendre le train en marche.