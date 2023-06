C'est au tour de Philippe Sella de se prêter au jeu du "Comme à confesse". L'ancien trois-quart centre aux 111 sélections avec le XV de France passé par Agen et les Saracens se livre sur sa carrière et donne sa vision du rugby.

Dans cette deuxième partie, l'ancien international se livre sur ses plus beaux souvenirs et revient plus particulièrement sur le dernier match de sa carrière.

Celui qui a grandi à Bourran, petite commune située dans le Lot-et-Garonne a fait ses premiers pas en équipe de France après seulement deux saisons du côté d'Agen où il est resté durant plus de 15 ans avant de terminer sa carrière de joueur chez les Saracens. Philippe Sella a été le premier joueur du circuit international à comptabiliser 100 sélections. Il participe à 3 Coupe du monde (1987, 1991 et 1995) sera finaliste en 1987, compte un Grand Chelem en 1987 également. Le trois-quart centre a été capitaine de l'équipe de France à trois reprises. Bref une sacrée carrière !