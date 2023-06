Dans cet épisode de notre série consacrée aux gestes du rugby racontés par les champions découvrez tous les secrets du grattage, raconté par l'internationale française Marjorie Mayans !

Dans le podcast "Do you Speak Rugby", l'ancienne troisième ligne aile du XV de France féminin décrypte avec précision le geste du grattage. L'ancienne joueuse de Blagnac explique comment réaliser un bon grattage et parle avant tout de l'analyse de la situation.

Tous les secrets de ce geste de l'entraînement à la technique, les sensations... Tout savoir, tout comprendre de ce geste déterminant de l'ovalie dans cette série "Midi Olympique".