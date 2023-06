C’est mercredi que Fabien Galthié annoncera le groupe des heureux élus pour les débuts de la préparation, le 3 juillet à Monaco. Un chiffre symbolique pour une date qui l’est tout autant, première étape du processus qui aboutira à la liste des 33, prévue le 21 août.

C’est à la date si symbolique du 21 juin, jour du solstice d’été et de la fête de la musique, que Fabien Galthié annoncera la première liste des 42 joueurs qui débuteront la préparation de la Coupe du monde. Un chiffre là encore très symbolique et auquel le sélectionneur tient plus que tout, probablement moins parce qu’il est dans la culture geek "la réponse à la grande question de la vie, l’univers et tout le reste" que parce que Galthié et ses adjoints ont bâti toute leur méthode d’entraînement à partir de ce nombre de joueurs. Et à cette méthode, le boss du XV de France ne souhaite surtout pas déroger. "La programmation de la préparation est en place. Elle est arrêtée. Nous avons défini les temps de sélection, de travail, les lieux où vont se passer les différents stages et les matchs amicaux qui vont nous amener tout doucement au 8 septembre. Cette 10e Coupe du monde, nous voulons l’aborder avec un statut de maître et dans la maîtrise. […] Nous sommes vigilants sur tout, et dans l’équilibre de cette préparation, il y a potentiellement 17 semaines de vie commune, quatre mois à 42 puis à 33. Dans les 42, il y aura des changements, liés à des blessures. Les périodes à Monaco, Marcoussis et puis Capbreton nous laissent la possibilité de changer les 42, et par exemple de sortir des joueurs blessés, ou moins en réussite dans la préparation. Cette dernière sera sans concession mais avec beaucoup de précision."

Neuf malheureux dans deux mois

Autrement dit ? Si certains joueurs qui ne figureront dans la liste des 42 publiée mercredi feront peut-être au final partie des 33 (on songe notamment à ce titre à Anthony Jelonch, en pleine convalescence après son opération des ligaments croisés), c’est bien à partir du groupe qui se retrouvera le 3 juillet à Monaco que se bâtira l’équipe qui participera au mondial. Un groupe pour lequel on compte aujourd’hui peu d’éliminés, hormis les ex-Racingmen Vakatawa et Le Roux (fins de carrière pour raisons médicales) et le pilier Mohamed Haouas. Une richesse qui va permettre au staff de mettre à jour de manière hebdomadaire son "ranki ng" individuel (6 joueurs par poste, soit 100 joueurs sous les radars), lequel évoluera forcément fonction des blessures et des aléas de la préparation, mais également des deux premiers matchs amicaux contre l’Écosse (à Edimbourg le 5 août et à Saint-Étienne le 12). Deux rendez-vous qui seront assez clairement des matchs de sélection pour les joueurs "non-premium", et donc non assurés de ne pas être dans la charrette lorsqu’il s’agira de retrancher 9 joueurs des 42, à la date du 21 août, deux jours après le France-Fidji de Nantes…

"Ventilation" classique

En attendant, conformément à son habitude, le staff des Bleus ventilera mercredi son groupe des 42 de façon classique : 6 piliers, 10 trois-quarts, ainsi que 3 joueurs aux postes "uniques" de talonneurs, demis de mêlée et ouvreurs. La seule – et relative – interrogation concernant la répartitions aux postes de deuxième et troisième ligne (6 et 8 ou 5 et 9), où cohabiteront 14 joueurs en fonction des polyvalences des uns et des autres. "La polyvalence, c’est quelque chose de très important dans l’équilibre de notre équipe, explicitait récemment l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit. Depuis que nous sommes arrivés, nous composons quasiment tout le temps un banc avec six avants et deux trois-quarts, ce qui nous oblige à avoir des joueurs polyvalents sur le terrain. Ce sera un élément important dans notre réflexion par rapport à notre préparation, à nos formes de jeu. C’est une grande richesse pour nous." Et une notion à avoir en permanence à l’esprit, lorsqu’il s’agira de procéder à d’éventuels arbitrages…