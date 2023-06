Comme l’an dernier, la finale opposera les deux franchises les plus dominantes de la saison régulière. Ce week-end encore, les Crusaders et les Chiefs ont su triompher des Blues et des Brumbies.

Lorsqu’à la 57e minute, Noah Lolesio passait une pénalité qui permettait aux Brumbies de revenir à trois points seulement des Chiefs, nous pensions alors que l’exploit était possible. Mais l’espoir australien d’une si rare surprise dans un championnat tant hiérarchisé fut vite balayé par l’inexorable domination néo-zélandaise. Comme l’an dernier, lors de la première édition, la finale du Super Rugby Pacific opposera les deux premières équipes de la saison régulière. Les Chiefs, qui ont donc fait tomber les Brumbies, retrouveront leurs meilleurs ennemis, les Crusaders, sur la dernière marche. Mais rien ne fut simple pour les gars d’Hamilton.

Damian McKenzie is that guy \ud83d\ude24



\ud83d\udd18 Most metres made (132)

\ud83d\udd18 Most carries (22)

\ud83d\udd18 Most defenders beaten (7)

\ud83d\udd18 100% kicking success (5/5)

\ud83d\udd18 100% tackle success (7/7)#WelcometoYourSuperStage #SuperRugbyPacific #CHIvBRU pic.twitter.com/K7WC65qqsO — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) June 17, 2023

Pourtant à domicile, ils se sont longtemps heurtés à un mur australien. Héroïques par moments sous la pluie battante, les coéquipiers de Rob Valetini ont âprement défendu leur ligne pour rester dans le match. Ce fut notamment le cas en fin de première période où, malgré leur infériorité en mêlée fermée, ils réussissaient à n’encaisser aucun point en défendant sur leur ligne d’en-but. Mais stériles en attaque et dominés par la puissance des locaux, Nic White et les siens craquaient en fin de match, encaissant d’abord une pénalité décisif du "Smiling Assassin" Damian McKenzie, puis un essai de Brodie Retallick, après une percée de l’intenable McKenzie.

Les Crusaders au plus que parfait

Comme face aux Reds, des Chiefs de moins en moins souverains s’en sont sortis en fin de match et se présenteront donc face aux ogres que sont les Crusaders. Et malgré leur deuxième place en saison régulière, les joueurs de Christchurch seront les favoris de cette finale. C’est dire si leur parcours en phase finale a été impressionnant. Même face aux frères Ioane, à Beauden Barrett, Mark Telea, Caleb Clark, Hoskins Sotutu, Dalton Papali’i ou encore Nepo Laulala, les joueurs de Scott Robertson n’ont pas fait dans la dentelle. Une énorme claque 52 à 15 et cet étrange sentiment que rien ne peut arriver aux Crusaders lorsqu’ils jouent comme cela, de manière parfaite. Si le quart face aux Fijian Drua (remporté 49 à 8) avait tout d’une formalité, la demi-finale face à une équipe des Blues sur le papier solide avait de quoi intriguer.

Tickets booked \ud83c\udf9f\ufe0f See you soon Hamilton \ud83d\udc4b\ud83c\udffc pic.twitter.com/FBqPh4CHik — Crusaders (@crusadersrugby) June 17, 2023

Mais encore une fois, la logique fut respectée et le suspense tué rapidement. Certes, nous pourrions regretter les nombreuses erreurs défensives des Blues mais que faire face à une équipe qui récite son rugby comme une ravissante poésie ? Le chef d’orchestre Richie Mo’unga a parfaitement su impulser le rythme, en s’appuyant sur un pack à la puissance irrationnelle et sur la technique parfaite d’une ligne arrière plus que redoutable. Ce sont dans les grands matchs que l’on voit les grands joueurs et les grandes équipes et force est de constater que les Crusaders sont toujours impeccables lorsqu’il y a de l’enjeu.

Dans ce Super Rugby où le suspense est souvent maigre, certains se rappellent peut-être que l’an dernier, les coéquipiers de Will Jordan ont remporté la compétition en battant des Blues que tout le monde disait imbattables en finale. Cette saison, ce sont les Chiefs qui n’ont connu qu’une seule défaite et qui se présentent sur le chemin des Crusaders. Alors, bis repetita ?