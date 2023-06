Au programme de des Mauls et débats, on revient sur le sacre toulousain, avec forcément un coup de cœur pour Romain Ntamack, et un coup de gueule contre l'attitude de Ronan O'Gara. La Rochelle s'est-elle trompée de stratégie ? Dans un match qu'ils ont maîtrisé, ils n'ont néanmoins pas réussi à tuer le match, laissant aux Toulousains la possibilité de rester dans ce match jusque dans les derniers instants.

Dans un match complètement fou les Toulousains se sont imposés dans les dernières minutes de cette finale ! C'est notamment grâce à l'éclair de génie de Romain Ntamack que le Stade toulousain s'est offert son 22e Bouclier de Brennus. Dans Des Mauls et Débats on revient sur cette action et sur la capacité des hommes d'Ugo Mola à toujours réussir à inverser la tendance. On parle aussi de la stratégie rochelaise et du comportement de Ronan O'Gara avant et à l'issue de ce dernier choc de la saison. Voici l'émission en intégralité au lendemain du sacre toulousain.