Les deux meilleurs joueurs de l’effectif biarrot rejoindront-ils oui ou non Jean-Baptiste Aldigé à Agen ? Resteront-ils in situ ? Verdict imminent…

Lorsque Jean-Baptiste Aldigé, le patron du BOPB, avait donné le 9 mai dernier un premier accord à Romain Détré et son pool d’investisseurs, le dirigeant basque avait néanmoins posé certaines conditions : l’une d’entre elles, probablement la plus épineuse, établissait qu’en cas de rachat, Aldigé pourrait rejoindre Agen - un club duquel il deviendra bientôt l’actionnaire principal - avec dans ses valises deux des meilleurs joueurs de l’effectif rouge et blanc, à savoir le polyvalent attaquant Joe Jonas (1,80 m et 90 kg, 22 ans) et le pilier australien Guy Millar (31 ans, 1,86 m et 125 kg). Mais ceci est-il vraiment acté ? Difficile à dire. Joe Jonas, natif d’Afrique du Sud, et Guy Millar, ancien pilier de la Western Force et des Highlanders, sont sous contrat avec le club biarrot jusqu’en juin 2024 et rien ne dit à ce jour qu’ils seront libérés aussi facilement de leurs engagements respectifs…

Paris et Toulouse veulent Jonas

Au vrai, Romain Détré et son principal conseiller, l’avocat Arnaud Dubois, savent qu’ils ont très peu de temps pour construire un effectif digne de ce nom, si ce n’est en allant chercher des joueurs au chômage, et n’ont pas fait une croix sur les deux éléments précités. Ici, le dossier le plus problématique concernerait ainsi Joe Jonas : talentueux, électrique et doté d’un envieux statut de Jiff après avoir passé trois ans au centre de formation du BOPB, la pépite sud-africaine – il a débuté le rugby à la Glenwood High School de Durban- attire à elle les convoitises de nombreux clubs de Top 14, et pas des moindres…

Sur le dossier Jonas, deux entités de l’élite seraient donc aujourd’hui au coude à coude, à savoir le Stade français désormais géré par Laurent Labit et Karim Ghezal, ainsi que le Stade toulousain, qui verrait d’un bon œil de recruter le Biarrot afin de pallier l’éventuel départ de Lucas Tauzin, par exemple. Dès lors, Joe Jonas et Guy Millar seront-ils Biarrots, Agenais ou salariés d’un tout autre club à la fin du mois ? Le verdict est attendu sous quelques jours…