Tout le monde attend une finale Chiefs - Crusaders. Les premiers reçoivent les Brumbies et les seconds accueillent les Blues. mais les crusaders ont des souci en troisième ligne.

Tout le monde attend, depuis le début de la saison, une finale entre les Chiefs et les Crusaders. Première et deuxième de la saison régulière, les deux franchises reçoivent en demi-finale. Mais les gars de Christchurch sont dans l’inquiétude car ils sont sortis amoindris de leur quart de finale face aux Fijian Drua. Une série de blessures va donc obliger Scott Robertson à composer un pack renouvelé, particulièrement en troisième ligne. En quart, l’international Ethan Blackadder, entré à la 50e minute, est sorti blessé à un quadriceps cinq minutes plus tard et celui qui l’a remplacé, Zach Gallagher, est sorti à son tour, touché à une cheville. Le cas de Blackadder sera examiné à la loupe car le joueur espère bien faire la prochaine Coupe du monde. Mais son entraîneur a prévenu qu’il serait indisponible pour une assez longue période. Le fils de Todd, l’ancien capitaine, broie donc du noir en ce moment.

Pour Robertson, le coup est assez rude car il comptait utiliser les deux hommes comme "finisseurs", comme on dit maintenant, pour amener du tonus dans les vingt ou trente dernières minutes. On rappelle que le pack des Crusaders est toujours privé du monument Sam Whitelock (futur Palois), qui souffre d’un tendon d’Achille. Robertson a fait ainsi appel aux jeunes Corey Kellow et Dominic Gardner pour s’asseoir sur le banc. Purs produits de la province de Canterbury, ils n’ont pas connu de sélections chez les jeunes mais ont goûté, une fois, aux All Blacks XV, la réserve de l’équipe phare. Ils passeront mine de rien un test important face aux Blues de Beauden Barrett.

Centième pour Ioane

Richie Mo’unga sera évidemment scruté car ce match pourrait être son dernier sous le maillot rouge et noir. Il a en effet signé pour la province japonaise des Tokyo Brave Lupus avec, à la clé, un salaire énorme d’1,2 million d’euros par saison. Si les Chiefs l’emportent face aux Brumbies dans l’autre demi-finale, le match Crusaders - Blues pourrait être sa dernière sortie à domicile. Il a joué cent sept matchs pour l’équipe de Christchurch, pour 1 190 points inscrits. Lui aussi est un pur produit de la province de Canterbury.

Chez les Blues, on a beaucoup parlé de Rieko Ioane qui va fêter son centième match de Super Rugby, à seulement 26 ans. Le jeune ailier "chien fou" s’est stabilisé au poste de trois-quarts centre. On vous laisse imaginer les ravages qu’il peut faire aux cotés d’un Beauden Barrett en pleine forme.

Les Chiefs seront bien sûr favoris de l’autre demi-finale face aux Brumbies. En quart de finale, ils ont été bien titillés par les Reds (28-22), qui ont beaucoup joué la carte de l’occupation. Les gens de Canberra auront retenu la leçon en espérant que Damian McKenzie ne sera pas dans un bon jour, le numéro 10 des Chiefs donnant l’impression de marcher sur l’eau en ce moment.

Les demi-finales

Vendredi : Crusaders - Blues (9 h 05). Samedi : Chiefs - Brumbies (9 h 05).