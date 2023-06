Ce vendredi après-midi, les compositions rochelaise et toulousaine seront officialisées, à un peu plus de vingt-quatre heures de la finale de Top 14. Du côté des Rouge et Noir, le banc pourrait être renforcé, ou en tout cas remodelé.

Malgré les sorties de Richie Arnold et Emmanuel Mefaou vendredi dernier face au Racing 92, le staff toulousain s'est voulu très vite rassurant. S'il a fallu gérer notamment l'état physique du colosse australien, le duo de la deuxième ligne stadiste n'a jamais engendré la moindre inquiétude cette semaine et les deux joueurs seront bien présents au Stade de France, ce samedi contre La Rochelle. Mieux, le manager Ugo Mola a pu compter sur quelques retours dans son groupe. Son trois-quarts polyvalent Juan Cruz Mallia, victime d'une commotion lors de la dernière journée de la phase régulière contre Brive, aurait même pu postuler en demi-finale puisqu'il avait l'autorisation de reprendre le jeu avec contact le jour même. Mais la précaution avait été de mise le concernant. En revanche, il sera bien là ce samedi soir. Dans quel rôle ? Alors que Matthis Lebel et Arthur Retière ont été convaincants aux ailes la semaine passée, il pourrait se contenter d'une place sur le banc, notamment pour sa faculté à couvrir de nombreux postes. Barassi sur le banc, Roumat toujours titulaire ? Aussi, le Stade toulousain a récupéré le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi, blessé aux ischios depuis la demi-finale de Champions Cup au Leinster. Une bonne nouvelle, surtout qu'il devrait être précieux en cours de match s'il figure parmi les remplaçants. Cette semaine, le staff avait décidé de se laisser le temps pour composer son banc, en fonction des états de forme et des complémentarités. Sinon, la tentation a forcément existé de densifier le pack pour défier le monstrueux huit de devant rochelais. Ainsi, Rynhardt Elstadt ou Thibaud Flament ont les qualités pour apporter de la puissance en troisième ligne. Mais, si Jack Willis et François Cros sont intouchables, il pourrait être difficile de sacrifier Alexandre Roumat. Attendu dans un grand rendez-vous, il a répondu présent à Saint-Sébastien, grâce notamment à sa science du jeu. Ceci au bout d'une excellente saison de sa part. Aussi, son aisance dans l'alignement et dans les airs pourrait être décisive. La composition probable de Toulouse : 15. Ramos ; 14. Retière, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Flament, 19. Placines, 20. Tolofua ou Elstadt, 21. Barassi, 22. Mallia, 23. Faumuina.