Ce samedi soir se joue la finale du Top 14 entre La Rochelle et Toulouse. Un vrai choc, qui sera aussi la revanche de la finale d'il y a deux ans. Pour Toulouse, l'objectif est de glaner un 22e Brennus. Voici la composition probable des Toulousains.

Infirmerie : Mallia est de retour après sa commotion, et pourrait être placé sur le banc. Barassi (ischios) est désormais disponible mais Jaminet (cheville) est jugé encore un peu juste. Jelonch (genou), Delibes (cheville), Capuozzo (omoplate) et Épée (genou) sont tous en rééducation et donc forfaits.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Ramos ; 14. A. Retière, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. Lebel ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Cros, 8. Roumat, 6. Willis ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Baille.

Les remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti, 18. Flament, 19. Placines, 20. Tolofua ou Elstadt, 21. Barassi, 22. Mallia, 23. Faumuina.