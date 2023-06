L’ancien deuxième ligne international Jérôme Thion s’est prêté au jeu des comparaisons entre les deux colosses des deux formations finalistes.

Quel regard portez-vous sur Emmanuel Meafou et Will Skelton, deux joueurs qui évoluent au poste que vous occupiez ?

Ces deux-là sont impressionnants. Ils sont monstrueux. À notre époque, ce genre de format de joueur n’existait pas. Le seul que j’ai croisé, c’est Simon Raiwalui (ancien joueur du Racing 92, aujourd’hui sélectionneur des Fidji). Il avait un profil un peu similaire, mais lui ne sautait pas en touche par exemple, se déplaçait peut-être aussi un peu moins. Eux, ils sautent même en touche alors qu’ils font 140 kg. Et ils sont efficaces. Comme dirait "La Roume" (Olivier Roumat), avec des mecs comme ça, tu fais un premier sauteur en avançant, il n’y a aucun risque de perdre le ballon. Seulement, à notre époque, les mecs de 140 kg tu les plaçais au fond de l’alignement sinon, les "lifteurs" se mettaient en grève (rires).

Leur profil vous impressionne-t-il ?

Des formats comme Skelton ou Meafou, ça ne court pas les stades. Mais ce qui m’impressionne, par-delà leur énorme gabarit, c’est que ce sont des joueurs mobiles, puissants, avec de très bonnes mains. Dans le jeu, ce sont aussi des joueurs très intelligents. Ils ne se contentent pas de mettre de grosses percussions, de déblayer ou déstructurer les mauls. Quand une équipe a un joueur de ce type dans son effectif, c’est forcément une plus-value. Quand tu joues contre des mecs comme ça, tu sais que tu vas passer une mauvaise après-midi. Ce sont des armes de destructions massives, mais aussi des joueurs autour desquelles tu peux construire sur le plan offensif.

Will Skelton élimine James Lowe lors de la demi-finale à Dublin. Icon Sport - Sportsfile

Qu’est ce qui différencie ces deux joueurs ?

(il hésite longuement) Emmanuel Meafou est peut-être un peu plus habile, ballon en main. Et encore, je ne peux pas être complètement affirmatif. Skelton a aussi des qualités techniques et une belle gestuelle. Mais Meafou me semble avoir un profil plus "joueur" que Skelton.

Cette impression n’est-elle pas liée aussi à l’identité de jeu du Stade toulousain ?

C’est une certitude car Meafou a sans doute fait évoluer son profil pour s’intégrer au système de jeu toulousain. À la base, il a des qualités exceptionnelles mais il a travaillé pour s’inscrire dans le jeu toulousain, pour jouer après-contact, pour jouer debout. Il s’est vraiment approprié l’ADN du club au fil des années et des matchs. Voilà pourquoi, on a cette sensation d’une plus grande technicité de Meafou, alors que Skelton a peut-être les mêmes qualités, mais il évolue au sein d’une formation qui a une identité de jeu différente. Si demain Skelton devait jouer au Stade toulousain, sans doute serait-il utilisé d’une autre façon qu’il ne peut l’être aujourd’hui à La Rochelle. Il serait mis dans d’autres dispositions, notamment sur le plan offensif. Et afficherait alors la même technicité que Meafou aujourd’hui.

Emmanuel Meafou lors de la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92 Icon Sport - Sandra Ruhaut

Ces deux joueurs symbolisent-ils finalement l’opposition de style de cette finale ?

Oui et non, parce que ce sont tout de même deux équipes très denses qui mettent beaucoup d’impacts par leurs avants. Que ce soit en mêlée, sur les ballons portés ou sur la conquête aérienne, ce sont deux équipes difficiles à jouer. Le système toulousain est peut-être plus porté sur l’attaque mais il est aussi construit sur une domination de son paquet d’avants. Pour avoir la capacité à jouer les ballons de récupération comme le fait le Stade toulousain, il faut être costaud devant.

Entre Meafou et Skelton, lequel des deux joueurs a le plus d’influence sur le rendement de son équipe ?

J’ai le sentiment que Skelton a quelque chose de plus rassurant, ce qui revient à dire qu’il a plus d’influence. C’est de l’interprétation, vous allez me dire. Mais de l’extérieur, il semble donner beaucoup de confiance à ses partenaires. C’est lié à son immense expérience. Ils n’ont pas le même profil de ce point de vue là. Quand Skelton ne joue pas, La Rochelle n’est plus tout à fait la même équipe. C’est moins vrai pour Meafou à Toulouse. Skelton, c’est vraiment le point d’ancrage en mêlée fermée, sur les ballons portés, sur les contre-rucks. C’est un garçon qui amène constamment de l’avancée. C’est aussi vrai pour Meafou, mais son absence pèse moins. Toujours en raison du système de jeu de chacune des deux équipes.