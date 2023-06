Didier Lacroix, président du Stade toulousain, était l'invité de viàRugby ce mercredi sur la chaîne viàOccitanie. L'ancien joueur présente cette 30e finale de Toulouse, mais aussi sa façon d'aborder ces moments particuliers, d'autant plus en tant que président : "Plus on est haut dans la hiérarchie, moins on ne sert à quoi que ce soit à l'approche des matchs !"

"La bonne forme du rugby, les affluences du moment, d'autant plus à Toulouse qui profite d'un stade Ernest-Wallon comble depuis de nombreux matchs... On prépare la finale avec le sourire." Didier Lacroix, qui a été joueur en rouge et noir, présente cette 30e finale du championnat pour le Stade toulousain. L'occasion pour lui de donner son point de vue sur son équipe et sur les différences que comporte cette finale avec celle d'il y a deux ans : "Il n'y a pas grand-chose à dire à ce groupe, qui est mature. Ils sont jeunes mais déjà forts d'une belle expérience. [...] Depuis 2021, ce n'est plus la même équipe rochelaise mais ça n'est pas non plus la même équipe de Toulouse."