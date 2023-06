Dans cet épisode de notre série consacrée aux gestes du rugby racontés par les champions découvrez tous les secrets du talonnage, raconté par l'international français Peato Mauvaka !

Dans le podcast "Do you Speak Rugby", le talonneur du Stade toulousain et du XV de France parle de son poste et de son rôle essentiel au sein du pack. De ses débuts numéro 2 dans le dos au talonnage en mêlée, Mauvaka explique en détail son rôle.

Tous les secrets de ce geste de l'entraînement à la technique, les sensations... Tout savoir, tout comprendre de ce geste déterminant de l'ovalie dans cette série "Midi Olympique".