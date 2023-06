Comme en 2021, les Maritimes affronteront Toulouse en finale. depuis deux ans, ils ont pris une autre dimension. Grégory Alldritt et ses partenaires n’ont plus de complexe à faire.

"C’est formidable. Les choses s’enchaînent à une telle vitesse, ça donne le tournis." Samedi, sur les coups de 20 heures, dans les coulisses du stade Anoeta : le coup de sifflet final a retenti depuis une bonne heure mais Vincent Merling n’est pas encore remis de toutes ses émotions. Pour la cinquième fois en trois ans, son équipe va disputer une finale. La Rochelle est devenue un grand de France. Dans une semaine, elle en sera peut-être, pour la première fois, le roi, au terme d’une finale que tout le rugby hexagonal - bordelais et racingmen mis à part - appelait de ses vœux.

"Qu’on nous dise que c’est la finale rêvée, c’est un beau compliment, témoigne l’historique président. D’être comparé à Toulouse, c’est énorme aussi. C’est quelque chose de nouveau pour nous. Quand on pense qu’il y a quelques années, les rivalités, on les avait en Pro D2… Il y a un changement de statut à assumer, on va le faire." La Rochelle peut aujourd’hui regarder Toulouse dans le blanc des yeux. Car elle est double championne d’Europe, car elle reste sur treize victoires sur ses quatorze derniers matchs, car elle est tout autant armée… "Les joueurs n’ont plus du tout de complexes. C’est ce que je ressens. Je vois des gars qui ont envie d’aller jusqu’au bout. Je ne veux pas paraître prétentieux pour eux mais, après avoir battu le Leinster en Coupe d’Europe et alors que vous allez affronter Toulouse en finale, qu’est-ce que vous cherchez ? C’est faire le fameux doublé qui est très honorifique dans le monde du rugby. Ce ne sont pas des choses auxquelles on pensait avant." Désormais, ils ne pensent plus qu’à ça : "On ne peut pas exploser de joie pour une demi-finale, reprend Antoine Hastoy. Nous voulons des titres, on le dit depuis le début." Grégory Alldritt appuie : "Nous avons travaillé très dur depuis juillet pour ça et on n’a jamais caché que c’était l’objectif. On est à 80 minutes de notre rêve à tous. Mais il faut garder les pieds sur terre car on a une montagne devant nous. Il faudra le match parfait pour gagner."

"2021, c’était une autre ère"

Les Maritimes se retrouvent face à un double ultime challenge : soulever le Brennus et vaincre, sur une rencontre couperet, Toulouse, leur bête rouge et noire. En 2021, ils avaient trébuché à deux reprises sur la dernière marche, voyant, à chaque fois, les hommes d’Ugo Mola repartir avec le trophée sous le bras : "On a toujours dans un coin de la tête ces deux finales, évoque le capitaine. On était passé complètement à côté en Top 14. C’était une autre ère. Il faut se concentrer sur le présent. Nous avons pris en expérience, depuis. On en a eu marre de perdre des finales, aussi." "Il y avait un manque de vécu, les émotions… Et on sortait d’une finale de Coupe d’Europe où notre grand Botia avait eu son carton rouge", rappelle Vincent Merling.

Tant de choses ont changé depuis : Tawera Kerr-Barlow et Will Skelton ont atteint une dimension encore supérieure, Brice Dulin a comme rajeuni, Antoine Hastoy et UJ Seuteni ont dynamisé les lignes arrière, Grégory Alldritt a repoussé ses limites toujours plus loin… Le groupe a grandi, surtout : "La victoire en Coupe d’Europe a été un ciment pour l’équipe. Vous savez, l’humilité n’empêche pas d’être ambitieux. C’est ce qui a un peu changé au Stade rochelais. Sans ambition, on ne peut pas être double champion d’Europe et aller en finale de Top 14. Je l’ai dit aux supporters : soyez fiers, il faut être fiers. C’est ce qui nous donne envie d’aller plus loin."

Au Stade de France, le bras de fer promet d’être dantesque. Les Toulousains l’espéraient, plus ou moins secrètement : "Faire tomber le champion d’Europe, ça les motive. Je trouve ça très respectueux de leur part. Ils ont été champions d’Europe quelques fois, tout de même..." L’histoire, si tant est qu’elle ait de l’importance, parle en faveur du Stade rouge et noir. Raymond Rhule s’en sert comme d’un prétexte pour transférer la pression : "Le favori ? Normalement, c’est Toulouse. Ils ont gagné tant de fois le Bouclier. Si tu regardes les résultats et l’expérience, c’est normal." Grégory Alldritt parle avec un immense respect de ce prestigieux rival : "Ce sont des grands champions, de gros compétiteurs. En demi-finale, les Toulousains ont sorti un très gros match. Ils ont des individualités très fortes, un gros pack aussi. Ils ont une gestion du jeu qui est juste parfaite. Quand on voit Thomas Ramos qui arrive à trier les ballons, entre relance et occupation… C’est très dur de jouer face à eux." Et l’international de se délecter à l’avance de ce choc au sommet : "Ça va être cool de se retrouver. J’espère que ce sera une belle finale et que les deux équipes prendront du plaisir. Nous un peu plus, tout de même..." Ce dénouement offrirait au club à la caravelle une première gravure sur le Brennus. Et une place de choix au Panthéon du rugby français.