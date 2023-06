Le match entre Toulouse et le Racing 92 a basculé à partir de la 18e, après un superbe essai en première main toulousain. tout sauf un hasard puisqu’il fut le fruit d’une adaptation aussi gagnante que géniale à la défense adverse.

On connaît des équipes, et plus encore des entraîneurs, dont les cahiers de jeu sont si fournis en combinaisons en tous genres qu’ils en perdraient presque leurs joueurs. Et puis, il est d’autres équipes, pour qui l’école et le système de jeu sont plus importants que le reste, et n’accordent à la variété des lancements qu’une importance relative. Le Stade toulousain, vous l’aurez compris, fait partie de la deuxième catégorie, dont les trois-quarts ne présentent finalement qu’une panoplie très limitée de combinaisons après phases statiques. Sauf que lesdites combinaisons sont maîtrisées à la perfection par les joueurs…

La meilleure preuve ? Elle réside, évidemment, dans la combinaison qui aboutit à l’essai de Lebel. Un mouvement tout simple (transmission directe 9-12, arrivée à hauteur du 13, course en redoublée du 10 avec l’ailier fermé en "bridgeur"), que les Toulousains utilisent depuis désormais trois saisons. Un lancement si simple et pourtant si difficile à défendre en sortie de mêlée ou de ballon porté qu’il a depuis lors été copié par à peu près toutes les équipes d’Europe, y compris par le XV de France qui l’utilise très régulièrement, sous l’influence de ses Toulousains…

Deux coups de semonce pour piéger le Racing

Le truc ? Il est qu’à ce titre, dans le camp adverse, le capitaine de la défense Gaël Fickou connaissait à la perfection ce lancement de jeu toulousain. De quoi inciter les hommes d’Ugo Mola à ne pas s’en servir ? Pas du tout… Au contraire, les Toulousains se sont appliqués à l’utiliser à deux reprises, histoire de voir comment la défense des Franciliens cherchait à s’y adapter.

Top 14 - Schéma tactique de la combinaison toulousaine face au Racing 92 Capture Canal +.

6e minute Toulouse lance le jeu avec son animation "classique" : Ntamack (flèche jaune) passe dans le dos d’Ahki dont la course (bleue) est rentrante, tandis que l’ailier côté fermé Retière suit parallèlement son ouvreur (rouge). Mais la défense du Racing ne mord pas, avec un milieu de terrain qui défend très serré tandis que l’ailier grand côté (flèche bleu ciel) coupe l’extérieur à Retière. L’arrière Spring (cercle rose) ayant intégré le premier rideau, l’unique espace se trouve dans son dos pour Lebel, que recherche Ntamack. Sans succès, pour quelques centimètres…

Top 14 - Schéma tactique de la combinaison toulousaine face au Racing 92 Capture Canal +.

Sur la première attaque, à la 6e minute, il fut ainsi manifeste que les Racingmen allaient chercher à défendre très serrés, avec l’ailier côté ouvert en pointe au niveau du deuxième poteau, et même l’arrière Max Spring cherchant à couper les extérieurs, en position de dernier défenseur ! De quoi ouvrir un énorme boulevard dans son dos que Romain Ntamack eut la lucidité de chercher à exploiter tout de suite, sans réussite toutefois, sa diagonale pour Lebel s’avérant trop longue d’un petit mètre…

Imhoff surpris par l’inversion de rôles,Fickou "arrêté" par Chocobares

Conséquence logique : sur l’attaque toulousaine qui suivit à la 14e minute, face au (quasi) même lancement de jeu, la défense du Racing s’adapta en demandant à Spring de conserver davantage de profondeur, histoire de couper à Ntamack la possibilité de jeu au pied dans le dos. La montée en pointe d’Imhoff sur leur ouvreur aidant, les Toulousains ne parvinrent pas à aller chercher les extérieurs, obligeant Lebel (arrivé comme d’habitude dans le dos de Ntamack) à repiquer au centre faute de possibilités au large. Une manœuvre qui incita alors le Stade à modifier un détail sur son lancement, qui eut toute son importance par la suite…

Top 14 - Schéma tactique de la combinaison toulousaine face au Racing 92 Capture Canal +.

18e minute Même lancement au départ, pour une animation et surtout une sortie différente… Ayant observé sur l’action précédente que l’ailier grand côté du Racing cherchait à anticiper sur l’ailier en « bridge » à l’extérieur de Ntamack, les Toulousains utilisent ce dernier comme un leurre tout en demandant à Lebel (en rouge) de ne pas rester dans son dos, mais de venir chercher le ballon entre Ahki et Ntamack. Manœuvre gagnante puisque Imhoff, aspiré par Ntamack, casse la ligne en anticipant sa montée tandis que le leurre de Chocobares, mieux ajusté, permet d’arrêter Fickou plutôt que Chavancy (cercle bleu). L’intervalle est ouvert, qui permettra à Lebel de marquer… À noter que Spring, échaudé par la précédente passe au pied de Ntamack, était cette fois resté plus en profondeur, et que la situation était aussi potentiellement jouable sur l’extérieur.

Top 14 - Schéma tactique de la combinaison toulousaine face au Racing 92 Capture Canal +.

C’est ainsi que, sur l’attaque suivante à la 19e minute, les Toulousains demandèrent à Lebel de se proposer non pas dans le dos de Ntamack, mais bien de se proposer entre lui et son centre. Et ce qui devait arriver arriva : encore attiré par la course de Ntamack, Imhoff anticipa sa montée en pointe juste assez pour ouvrir l’intervalle gagnant à Lebel, dont la course fuyante lui permit de prendre l’extérieur à Fickou, obligé de garder jusqu’au bout la course rentrante de Chocobares. "Arrêté" légalement par le centre argentin, le boss de la défense francilienne ne put que constater les dégâts, l’accélération de Lebel permettant à Toulouse d’inscrire ses premiers points et de se libérer tandis que le Racing, sonné, amorçait sa lente chute…