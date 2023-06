Biarritz : ça bouge en interne, fumée blanche imminente ?

Il y a un mois, Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave disaient oui à la proposition d’achat émise par romain détré et sa holding familiale. qu’en est-il aujourd’hui ? En coulisses, les négociations semblent avancer dans la bonne direction. Epilogue imminent ?

Un court rappel chronologique, d’abord. Début avril, les potentiels repreneurs du BOPB menés par l’homme d’affaires limougeaud Romain Détré réalisaient un audit des comptes du Biarritz olympique. Dans la foulée, Détré transmettait via sa holding familiale (la société Rica) une offre de 3 millions d’euros à Jean-Baptiste Aldigé, le président du BOPB et après plusieurs journées de réflexion, le même Aldigé et Louis-Vincent Gave, propriétaire du club, acceptaient le 9 mai 2023 l’offre émise par les repreneurs potentiels, mais sous certaines conditions.

La DNACG a validé les comptes du club

Mais que s’est-il donc passé, depuis un mois ? La DNACG a pour la cinquième saison consécutive validé les comptes du BOPB (un déficit d’1,3 million d’euros couvert par les fonds propres) et selon nos informations, le gendarme financier du rugby professionnel a même, après son passage sur la Côte basque, rédigé une lettre attestant de l’équilibre financier du BOPB. Les échanges entre les deux parties, eux, se sont poursuivis par avocats interposés.

De fait, Romain Détré et ses conseillers avancent sur leur projet, affinent les termes du contrat mais en l’état, la vente n’est toujours pas effective. À ce sujet, y a-t-il une deadline pour le versement des 3 millions d’euros sur le compte des propriétaires actuels du Biarritz olympique ? Oui, le 30 juin 2023. Et au jour où l’argent sera versé et perçu, Jean-Baptiste Aldigé aura quinze jours pour démissionner, se conformant ainsi aux statuts prévus dans ce cas de figure par la Ligue Nationale de Rugby. En clair, le dossier approche de son épilogue et en coulisses, plusieurs agents de joueurs nous ont même confié que les conseils de Romain Détré avaient d’ores et déjà pris contact avec eux pour avancer sur d’éventuels recrutements. Tant que le club n’est pas vendu, tout cela relève encore du fantasme, de la chimère mais par exemple, le nom de David Gérard (ex-coach Béziers et Montauban) a récemment circulé pour chapeauter un projet sportif qui on le rappelle, n’existe pas pour l’instant.

Si comme cela semble se dessiner, l’affaire devait se conclure dans les jours à venir, Jean-Baptiste Aldigé pourrait quant à lui prendre la direction d’Agen (Pro D2) afin d’en devenir l’actionnaire principal.