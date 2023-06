Capitaine emblématique puis contesté de l’ère Arlettaz, Mathieu Acebes rendra son brassard à l’issue de la saison avec le sentiment du devoir accompli. Il tenait à faire passer quelques messages…

C’est peut-être un détail pour vous, mais pour l’Usap, cela voulait dire beaucoup. Alors qu’il avait annoncé dans ces mêmes colonnes voilà quelques semaines mettre un terme à son bail de capitaine de l’Usap au bout d’une saison particulièrement complexe et polluée par sa longue suspension, Mathieu Acebes était bien le capitaine de son équipe, sur la pelouse du Stade des Alpes. Malgré son statut de titulaire de plus en plus branlant. Malgré son "contentieux" avec Adrein Descottes et malgré tout, en fait, tant il s’avérait le symbole de cette équipe bien décidée à aller jusqu’au bout, ensemble. Unis quoi qu’il advienne, pour éviter le pire. "Cet access-match, on l’a préparé depuis un moment, mais comme je l’ai répété toute la semaine au groupe, c’est un match qu’on aurait jamais dû jouer, glissait Acebes au coup de sifflet final. On a laissé trop de points en route tout au long de la saison, et ça nous oblige à jouer 80 minutes supplémentaires à se faire peur comme ça… À la mi-temps, je peux vous jurer qu’on n’en menait pas large. Il faut qu’à l’avenir, on parvienne enfin à ne plus avoir à revivre ces émotions."

Un cri du cœur saisissant de la part d’un joueur pourtant habitué avec les extrêmes limites de l’émotion, mais dont le caractère entier l’a parfois conduit à dégoupiller à force d’accumuler de la pression, à l’image de "Danty-gate" qui fit couler trop d’encre. De quoi légitimement aspirer à un peu plus de sérénité… "Il y a des joueurs qui passent toute leur carrière à jouer le milieu de tableau, et donc à ne jamais connaître les émotions de la course au titre ou du maintien, prolongeait le capitaine usapiste. C’est sympa mais quand on le vit tous les ans, c’est éreintant… On a disputé deux finales de Pro D2, deux access-matchs. Mentalement, c’est dur. L’access-match, c’est horrible à aborder, parce que tu peux tout perdre. C’est pour cela qu’il faut que le club grandisse, qu’il monte vraiment dans le train et qu’on le pérennise mieux que ça à ce niveau."

"C’est stratosphérique"

Reste qu’au-delà de s’inquiéter au sujet de l’avenir, l’heure était davantage à savourer ce week-end, tant les Catalans peuvent s’estimer être revenus d’entre les morts cette saison. "En janvier, on était dernier comptant huit points de retard sur Brive avant de se déplacer chez eux… C’est stratosphérique ce que l’équipe a réalisé, je pense qu’il n’y a que l’Usap pour faire ça. Je ne dis pas ça pour le plaisir de br.. l’Usap mais parce que c’est la réalité : c’est un club fantastique, légendaire, qui doit désormais grandir." Une mutation qui vient évidemment de s’entamer, la fin du cycle actuel se matérialisant non seulement par un changement de capitaine, mais aussi de manager, à qui son capitaine des années galères tenait aussi à rendre un hommage appuyé.

"Patrick, il le sait : c’est quelqu’un que j’aime profondément. Au-delà du technicien, c’est un homme qui m’a amené beaucoup. C’est lui qui m’a mis capitaine, et on s’est souvent pris la tête… J’ai souvent collé avec son image, j’ai été critiqué parce que j’étais soi-disant son "fils". Mais Dieu sait qu’il ne m’a jamais fait de cadeau. Je suis content qu’il parte dans ces conditions et de l’avoir accompagné dans son histoire avec le Top 14. Ce qu’il a fait pour ce club est immense." En espérant simplement que dans quelques années, certains se rendront peut-être compte que ce qu’a réalisé son capitaine ne l’était pas moins.