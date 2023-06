L'émission "La Troisième mi-temps" est en direct sur la place du Capitole à Toulouse pour debriefer le premier barrage du Top 14 entre le Stade français et le Racing. Nos journalistes abordent aussi l'access match entre Grenoble et Perpignan ce samedi soir. En fin d'émission, Alexandre Martinez, le président par intérim de la FFR, répond à nos questions.

On discute aussi de la Coupe du monde en France, du 8 septembre au 28 octobre prochain, avec des interviews en fin d'émission du président par intérim de la FFR, Alexandre Martinez, et du président de la Ligue Occitanie Alain Doucet.