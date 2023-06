Découvrez les compositions probables des deux barrages de Top 14 (Stade français-Racing 92 et Lyon-Bordeaux) et celles de la finale d'accession opposant Grenoble et Perpignan.

Stade français – Racing 92 Le XV de départ du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14. Dakuwaqa, 13. Ward, 12. Arrate ou Delbouis, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Coville ; 7. Briatte ou Macalou, 8. Habel-Kuffner ou Macalou, 6. Kremer ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. P.Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. M.Alo-Emile. Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17. Kakovin, 18.Timani ou Azagoh, 19.Hirigoyen, 20.Parra, 21.Barré, 22.Delbouis ou Megdoud, 23.Melikidze. Infirmerie : une incertitude règne en troisième ligne mais Habel-Kuffner a plus de chance de ne pas être dans le groupe que sur le terrain. Clement Castets a repris l’entraînement mais n’a pas eu le feu vert du chirurgien pour pouvoir jouer ce match de barrage. Panis (béquille), De Giovanni (luxation de l’épaule), Hall (commotion), Tui (genou), Veainu et Naivalu sont absents. Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Chavancy, 12. Fickou (cap.), 11.Imhoff ; 10. Russell, 9. Le Garrec ; 7. Woki ou Lauret, 8. Kamikamica, 6.Diallo ; 5. Poloniati, 4. Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Chat, 1. Gogichashvili. Remplaçants : 16. Tarrit, 17. Ben Arous ou Gogichashvili, 18. Palu, 19.Lauret ou Woki, 20. Gibert, 21. Saili, 22. Gelant, 23. Oz ou Gomes Sa. Infirmerie : Baptiste Chouzenoux, touché aux côtes la semaine dernière à Clermont, est très incertain pour ce barrage. Dès lors, Cameron Woki (ou Wenceslas Lauret) et Ibrahim Diallo pourraient encadrer l’international fidjien Kamikamica en troisième ligne.Derrière, Fickou, Russell et Spring font leurs retours en tant que titulaires. Pour rappel, l’ailier fidjien Habosi, victime d’une fracture du plancher orbital, est forfait. Lyon – Bordeaux-Bègles Le XV de départ de Lyon : 15.Arnold (cap.); 14.Veredamu, 13.Regard, 12.Tuisova, 11.Dumortier; 10.Sopoaga, 9.Couilloud; 7.Saghinadze, 8.Botha, 6.Cretin; 5.R.Taofifenua, 4.Lambey; 3.Bamba, 2.Coltman ou Charcosset, 1.S. Taofifenua. Remplaçants : 16.Marchand, 17.Fotuaika, 18.Mayanavanua, 19.Geraci ou Guillard, 20.Allen, 21.Doussain, 22.Maraku ou Nakaitaci, 23.Gomez Kodela. Infirmerie : Xavier Garbajosa l’avait affirmé, il va devoir « se creuser la tête » pour composer une équipe à partir de la trentaine de joueurs à sa disposition, parmi lesquels le centre Josiah Maraku (ischio), le numéro8 Arno Botha, le flanker Dylan Cretin, les deuxième ligne Kilian Geraci et Théo William (cheville) ainsi que le talonneur Lian Coltman, tous revenus de blessure cette semaine. Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Bielle-Biarrey ; 14.Cordero, 13. Dubié, 12.Moefana, 11. Tambwe ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Bochaton, 8. T. Willis, 6.Diaby (cap.) ; 5. Cazeaux, 4. Jolmes ; 3. Cobilas, 2. Lamothe, 1. Poirot. Remplaçants : 16. Oghre, 17. Kaulashvili, 18. Marais, 19. Vergnes-Taillefer, 20.Lesgourgues, 21. Holmes, 22.Depoortere, 23. Falatea. Infirmerie : les entraîneurs ont pu compter sur un effectif presque au complet avec les retours de Lekso Kaulashvili (épaule), Alban Roussel (cervicales) et Cyril Cazeaux (cheville). Même Antoine Miquel (cervicales) et Pablo Dimcheff (ligaments d’un genou) étaient sur la pelouse. Ben Temeifuna est indisponible à cause dune fracture à un doigt, Guido Petti souffre toujours de son ménisque. Rémi Lamerat a du mal se remettre d’un K.-O. Grenoble - Perpignan Le XV de départ de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Fusier, 13.R.Trouilloud, 12.Ba.Ezcurra, 11.Dupont; 10.Barthélémy, 9.Fe.Ezcurra; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Gray, 6.Berruyer; 5.Muarua, 4.Halaifonua; 3.Aptsiauri, 2.Orioli, 1.Gauthier. Remplaçants : 16.Sarragallet, 17.Goginava, 18.Madeira, 19.Schoeman, 20.Gazzotti, 21.Escande, 22.H.Trouilloud, 23.Nixon. Infirmerie : Touché à un doigt, l’ailier Karim Qadiri ne devrait pas être en mesure de tenir sa place samedi. Toujours en délicatesse avec sa cheville Erwan Dridi ne pourra pas le remplacer. Pour le reste, entre légers pépins et choix des coachs, pas moins de 6 changements devraient être effectués dans le XV de départ, 5 joueurs (Ba.Ezcurra, H.Trouilloud, Schoeman, Gazzotti et Nixon) intégrant directement le groupe des 23 choisis par Fabien Gengenbacher. Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Dubois, 13.Sawailau, 12.Laborde, 11.Crossdale ou Acebes ; 10. McIntyre, 9.Deghmache ; 7.Galletier (cap.), 8.Oviedo ou Lemalu, 6.Shields ; 5.Tuilagi, 4.Labouteley ; 3.Joly, 2.Lam, 1.Tetrashvili. Remplaçants : 16. Tadjer, 17.Lotrian, 18.Fa’asalele, 19.Lemalu ou Oviedo, 20.Brazo, 21.Ecochard, 22.Tilsley ou Duguivalu, 23.Halanukonuka. Infirmerie : Jeronimo De La Fuente et Afusipa Taumoepeau ne sont pas remis. Alistair Crossdale doit être testé. Piula Fa’asalele et Seilala Lam, légèrement touchés, devraient être de la partie.