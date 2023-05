L'ouvreur de l'Aviron bayonnais s'est prêté au jeu du "Do you speak rugby", le podcast Midi olympique. Dans cet épisode Camille Lopez détaille un geste légendaire du rugby... Le drop.

Qui de mieux que Camille Lopez pour disséquer ce geste qui peut faire basculer un match sur un seul coup de pied ? L'ouvreur bayonnais est le joueur ayant inscrit le plus de drops cette saison avec 7 tentatives réussies. L'entraînement, la technique, la frappe, la tactique, la communication avec les coéquipiers et bien sûr des anecdotes savoureuses... Camille Lopez vous dit tout dans ce nouvel épisode de "Do you speak rugby".

Jonny Wilkinson, la référence

L'ouvreur de 34 ans est doté d'une réussite au pied remarquable. Un secteur de jeu qu'il a toujours affectionné et qu'il travaille depuis de longues années. C'est d'une légende du rugby international que le Bayonnais s'est inspiré depuis son plus jeune âge : Jonny Wilkinson, 91 sélections avec le XV de la Rose. Un joueur que Camille Lopez voit comme "la référence" du drop.