Mieux placé que personne, Philippe Saint-André, l’ex-sélectionneur du XV de France décrypte les profils bien différents des deux protagonistes au Brennus.

En quoi le Stade toulousain et La Rochelle sont au-dessus du lot cette année ?

Ce sont clairement les deux poids lourds du Top 14. La Rochelle vient de faire trois finales de Champions Cup d’affilée et en a remporté deux, c’est vraiment impressionnant. On a souvent entendu que faire le doublé championnat-Europe était compliqué parce qu’on jouait tous les week-ends. Mais on se rend compte que ces deux équipes ont pris tellement d’avance qu’elles sont déjà en demie. Elles ont été capables de gagner n’importe où dès qu’elles alignaient leur meilleure équipe. Je me souviens encore de la victoire rochelaise à Bordeaux. Idem à Marseille contre Toulon et les Varois se sont cognés contre un mur. Mais surtout, les deux équipes ont réussi à faire des coups à l’extérieur avec leur équipe bis. Les Toulousains l’ont fait au Racing par exemple, mais aussi contre nous à domicile. Elles dominent le rugby français et même européen. LaRochelle a su fabriquer un effectif de grande qualité, avec une profondeur qu’ils n’avaient pas il y a quatre ou cinq ans. En recrutant Antoine Hastoy, ils se sont également offerts un buteur de classe internationale.

Voyez-vous la rivalité grandir entrecesdeuxéquipes ?

Cette rivalité grandit parce que Toulouse a été à un moment donné la bête noire des Rochelais, qui ont fini par trouver le moyen de les vaincre. Ce fut un moment important pour eux. Il n’en reste pas moins que leurs ADN sont totalement différents. La Rochelle est une équipe surpuissante devant avec Bourgarit, Skelton, Alldritt, Botia et Atonio. Elle arrive à étouffer ses adversaires avec la qualité de ses ballons portés, de sa conquête et sa défense très agressive. Le Stade toulousain possède la culture du jeu total, du jeu debout… Ce sont deux cultures différentes mais qui gagnent. On a toujours des surprises mais je mettrais bien une pièce sur une finale La Rochelle-Toulouse au Stade de France. Ce choc des genres va valoir son pesant d’or. Mais qui va remporter le morceau ? Difficile à dire.

Ces deux clubs ont-ils des similitudes ?

Pas sur le terrain mais en dehors : ils ont une vraie économie avec une multitude de partenaires, des stades pleins, des ventes de maillots… Tout cela traduit un sentiment d’appartenance énorme entre ces deux clubs et leurs communautés. On a vu les célébrations sur le Vieux-Port de La Rochelle et on se souvient de celles qui ont lieu place du Capitole quand les Haut-Garonnais ramènent un titre. Cette année, c’est surtout le TFC qui a ramené du monde mais si les rugbymen les imitent, on aura la même foule !

Les Maritimes seront-ils plus émoussés que les Toulousains ?

Non car ils ont réussi à terminer deuxièmes du championnat en ménageant leurs cadres. Par exemple, Skelton joue quatre-vingts minutes sur tous les gros matchs mais il n’est plus aligné tous les week-ends. On a vu qu’ils ont fait tourner leur effectif pour la dernière journée de Top 14 et ils ne joueront pas les barrages la semaine prochaine. Certes, ils ont fêté le titre mais ils auront trois semaines de préparation avant la demi-finale et à mon avis, ils y arriveront avec autant de fraîcheur que les Toulousains. Ces derniers ont dominé le Top 14 du début à la fin mais les Rochelais arrivent avec une confiance incroyable, après ce qu’ils ont fait face au Leinster en finale. Ils ont tordu les Irlandais alors que le match était bien mal embarqué.

Voyez-vous d’autres différences techniques ?

Sur le plan défensif, oui. Les Toulousains montent, bien sûr, mais ils ont davantage tendance à glisser pour pousser vers les extérieurs. Les Rochelais, eux, montent très très vite quitte à laisser le dernier ou l’avant-dernier défenseur tout seul. Mais ces montées agressives t’empêchent de faire deux ou trois passes.

Quel regard portez-vous sur leurs managers, Ugo Mola et Ronan O’Gara ?

Ce sont de grands entraîneurs et des mecs intelligents avec de l’expérience. L’année dernière, les deux équipes sont arrivées à la fin de saison sur les rotules. Cette année, c’est très différent et la gestion d’Antoine Dupont est un bon exemple : il a eu beaucoup plus de vacances, a souvent été mis au repos… Pareil à La Rochelle, où Ronan O’Gara a bien géré son effectif. Résultat, s’ils s’affrontent en finale, ils devraient le faire sans un grand nombre de blessés.

Les Rochelais sont-ils autant « Skelton dépendants » que les Toulousains sont « Dupont dépendants » ?

Je vais dire oui ! (rires) C’est pourquoi ces deux joueurs ont été gérés soigneusement par leurs managers, et qu’ils jouent quatre-vingts minutes ou presque dans les grands évènements. Skelton, c’est celui qui casse les ballons portés, qui empale trois mecs au milieu du terrain, qui arrête la défense, qui passe après contact et autour de qui se structurent les ballons portés. Antoine Dupont, c’est toujours celui qui marque ou qui fait marquer. Les deux sont exceptionnels et possèdent une importance capitale pour leurs effectifs.

Attendez-vous à une réaction d’orgueil de la part des Toulousains, qui ont vu les Rochelais fêter leur titre européen ?

Bien sûr. Ils ont une équipe exceptionnelle et depuis leur défaite en demi-finale contre le Leinster, ils ont mis leur viseur sur le Top 14. J’imagine qu’ils doivent se préparer en conséquence…

Faut-il s’inquiéter sur le fait que les Rochelais donnent l’impression de ne pas avoir de planB ?

À quoi bon avoir un plan B quand le plan A te permet de marcher sur l’Europe ? Souvent, dans le rugby, il vaut mieux faire moins de choses mais les faire très bien, plutôt que de vouloir plus de choses mais d’être moins efficace. C’est d’ailleurs ce qui nous est un peu arrivé cette année à Montpellier.