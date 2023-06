Spectateur attentif la veille de la finale de Pro D2 et du sacre d’Oyonnax, dimanche soir Emmanuel Meafou a été une nouvelle fois l’un des grands artisans du large succès du Stade toulousain sur Brive.

Une rencontre à l’image de sa saison, où il a été impressionnant de puissance et de déplacement. Voir un tel colosse (plus de deux mètres et plus de 140 kilos) avoir de telles capacités physiques impressionne à chacune de ses sorties. Certes l’adversité briviste n’était pas celle du Leinster, mais un essai et un nombre incalculable de courses tranchantes déterminantes. Sans compter son apport défensif, où il stoppe à lui tout seul tout attaquant qui ose s’approcher de trop près de la ligne d’avantage.



Et on comprend pourquoi l’encadrement du XV de France fait des pieds et des mains depuis des mois, pour pouvoir le sélectionner dès la prochaine Coupe du monde, même si l’espoir de le voir à la fin de l’été avec le maillot Bleu n’est qu’hypothétique et repose sur une démarche juridique. La Fédération a déposé un recours devant la commission des règles de World Rugby qui doit rendre son avis dans les tout prochains jours.



Meafou est un joueur rare, précieux. Qui va peser une nouvelle fois sur le parcours du Stade toulousain en phases finales. "Aujourd’hui, notre chance, c’est d’être toujours en course pour remporter un titre en Top 14. Toulouse possède une grande équipe, avec de très grands joueurs et cette génération veut encore gagner beaucoup de titres. Certes, nous avons fait le doublé il y a deux ans mais ce n’est pas suffisant à nos yeux. Chacun d’entre nous a envie de remporter d’autres Brennus". Ses futurs adversaires sont prévenus. Meafou n’a pas terminé sa saison et il pète la forme.