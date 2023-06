Si le stade rochelais est depuis deux ans devenu le leader incontesté du vieux continent, il le doit en grande partie à Ronan O’Gara, maître technicien en passe de devenir un meneur d’hommes comme il en existe peu...

Ronan O’Gara est arrivé au Stade rochelais il y a quatre ans mais n’est le véritable patron sportif du club que depuis deux saisons, le début de son aventure en Charente-Maritime s’étant en effet incarné sous la forme d’une cohabitation, parfois douloureuse, avec le NéoZélandais Jono Gibbes. Depuis qu’il est seul à la tête du projet rochelais, l’ancien meneur de jeu du Munster et de l’équipe d’Irlande (1083 points en 128 sélections) a donc permis au club de Vincent Merling et Pierre Venayre de crever le plafond de verre sur lequel il se heurtait depuis si longtemps et offert, coup sur coup, deux titres majeurs à l’entité rochelaise.

Un absolu qui s’était avant lui toujours refusé à Patrice Collazo, Xavier Garbajosa ou Jono Gibbes... Au-delà de la caricature, celle qui voudrait résumer ROG à un caractère volcanique et une irascibilité quasi maladive, l’enfant de Cork demeure un redoutable technicien dont l’éclosion remonte à une dizaine d’années, à une époque où il fut propulsé entraîneur de la défense du Racing 92.

« Très vite, nous expliquait récemment Laurent Labit, il nous a dit qu’il ne voulait pas être cantonné au jeu au pied. C’était quelque chose qui l’agaçait beaucoup, d’ailleurs. On lui a donc confié la défense et il a excellé à ce poste; dans la création des systèmes, il était très doué et en quelques mois, il a fait du Racing l’une des meilleures défenses de France et d’Europe ».

Lorsque Ronan O’Gara fut nommé patron de la défense francilienne, on fut néanmoins nombreux à se demander comment le plaqueur moyen qu’il fut au fil de sa carrière pouvait endosser une telle fonction. A ces mots, Laurent Labit, aujourd’hui en charge de l’attaque des Bleus, défend son ancien adjoint de la sorte : « Ce débat était proprement ridicule. Ronan, même s’il n’a jamais été un gros plaqueur, s’est toujours intéressé de près au système défensif. Il ne faut pas, non plus, avoir été le plus grand manieur de ballons de l’histoire pour savoir imaginer un lancement de jeu. »

De son côté, l’enfant de Cork raconte volontiers que son actuelle philosophie de jeu est la simple résultante de plusieurs années de recherches, de seize saisons passées au Munster, de centaines de sélections en équipe nationale et d’une pige, mémorable, chez ces Crusaders avec lesquels il remporta le Super Rugby à deux reprises (2018 et 2019) : « Au début de ma carrière, nous disait-il un jour, je n’écoutais rien. Je me pensais superbe et parfait. Puis j’ai commencé à tendre l’oreille, à analyser ce que faisait mes coachs, Declan Kidney, Eddie O’Sullivan ou Warren Gatland. J’ai alors tout couché sur du papier. Aujourd’hui, je compte plusieurs livres spécialement dédiés au système défensif et au jeu en général. Et je les enrichis tous les jours. » Labit enchaîne: « Il a donné à ses joueurs sa culture de la gagne, leur a fait comprendre qu’il n’y a pas de petit match. Et puis, il est aussi très bien entouré avec un adjoint comme Donnacha Ryan (en charge des avants, N.DL.R.): quand il jouait au Racing, lui venait souvent nous voir dans le bureau armé d’un petit carnet où il avait noté mille choses techniques sur telle touche, tel maul pénétrant... Il allait parfois beaucoup plus loin que ce qu’on lui proposait. On savait qu’il entraînerait tôt ou tard ».

Il est très proche de ses joueurs

Si Ronan O’Gara, fort en gueule, ne plaît pas à tout le monde, il a en revanche une cote gigantesque auprès de ses joueurs. Brice Dulin, relancé il y a trois saisons par le technicien irlandais sur les bords de l’Atlantique, explique : « Ronan sait comment me piquer pour tirer le meilleur de ma personne et tous les deux, on n’a aucun souci à s’enfermer dans un bureau pour crever l’abcès, quand le besoin s’en fait sentir. C’est sain, j’aime ça. »

Teddy Thomas, qui a en grande partie dit oui aux dirigeants rochelais l’été dernier pour retrouver làbas le technicien qu’il avait tant apprécié dans les Hauts-de-Seine, abonde en ce sens : « Ronan m’a fait beaucoup progresser même s’il s’est arraché les cheveux avec moi, au départ…

En tribunes à Colombes, je l’entendais parfois hurler : « Teddy ! Putain ! Recule ! » Il avait raison. En défense, mes décrochages créaient des déséquilibres ». Impitoyable lorsque l’un de ses joueurs ne répond pas favorablement à ses attentes, O’Gara sait aussi couvrir ses hommes d’affection lorsqu’il consent enfin à baisser la garde et samedi dernier à Dublin, il s’est ainsi précipité vers Teddy Thomas, bloqué dans les tribunes de l’Aviva, pour lui ouvrir la voie vers le terrain où ses coéquipiers célébraient le deuxième titre consécutif… En somme, les joueurs rochelais ont-ils compris quel bénéfice ils pouvaient tirer de leur collaboration avec le manager irlandais ? C’est possible et à ce titre, celui qui a relancé les carrières de Brice Dulin, Georges-Henri Colombe, Raymond Rhule ou fait de Paul Boudehent un des cadors du vieux continent au poste de flanker, fut après la rencontre fêté par ses hommes comme ceux-ci auraient pu le faire avec un semblable.

« Ronan ne répond pas à un appel d’offres quand il recrute un joueur, conclut Labit. Il ne laisse personne lui imposer qui que ce soit, identifie ses besoins, se renforce vraiment en conséquence: c’est ce qu’il a fait avec Brice (Dulin), Georges-Henri (Colombe) ou Jo Danty. On peut dire que ça fonctionne... »