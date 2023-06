Les compositions probables de la dernière journée de Top 14

La dernière journée du Top 14 a lieu ce dimanche soir et avec elle, on va connaître les oppositions des barrages, les équipes qui vont les recevoir et quelle équipe va devoir disputer la finale d'accession contre le finaliste malheureux du Pro D2. Découvrez en avant-première les compositions probables des 14 équipes.

Pau - Montpellier

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ou Colombet ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Manu, 11. Ikpefan ; 10. Debaes, 9. Daubagna ; 7. Zegueur, 8. Gorgadze (cap.), 6. Whitelock ; 5. Capelli, 4. Tagitagivalu ; 3. Tokolahi, 2. Rey, 1. Calles.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Seneca, 18. Grondona, 19.Hewat, 20. Robson, 21. Henry ou Mondinat, 22. Decron, 23. Papidze ou Corato.

Infirmerie : Eoghan Barrett (hanche), Steve Cummins (commotion, reprise), Siegried Fisi’ihoi (mollet), Clovis le Bail (fracture péroné), Fabrice Metz (mollet, reprise), Martin Puech (entorse pouce), Eliott Roudil (genou, opéré des ligaments croisés en février), Paul Tailhades (dos, opéré d’une hernie cervicale début janvier), Aminiasi Tuimaba (fracture avant-bras, opéré début mai) et Maks Van Dyk (opéré d’un coude fin mars) sont forfaits pour ce match décisif. À l’heure où nous écrivons ces lignes, deux joueurs sont très incertains : l’arrière Maddocks qui souffre d’un genou, ainsi que le demi d’ouverture Henry, qui s’est donné une sérieuse luxation à un pouce.

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12.Garbisi, 11. Rocher ; 10. Carbonel, 9. Eymeri ; 7. Doumenc, 8. Nouchi, 6. Bécognée (cap.) ; 5. Willemse ou Chalureau, 4.Verhaeghe ; 3. Haouas, 2. Giudicelli, 1. Fichten.

Remplaçants : 16. Sonzogni, 17. Chauvac, 18. Chalureau ou Duguid, 19. Delemarle, 20. Aprasidze, 21. Lucas, 22. Bouthier, 23. Lamositele ou Thomas.

Infirmerie : contraint d’aligner au moins vingt Jiff sur la feuille de match, le staff du MHR a dû faire des choix en se privant de joueurs d’importance comme Zach Mercer et Cobus Reinach. Trois jeunes du centre de formation devraient faire leur apparition sur la feuille de match : il s’agit de l’ailier Gabin Rocher, du talonneur Adrien Sonzogni et du troisième ligne Romain Delemarle.

Toulouse – Brive

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Ramos ; 14.Mallia ou Lebel, 13.Guitoune, 12.Chocobares ou Costes, 11.A.Retière ; 10.Ntamack, 9.Dupont (cap.) ; 7.Willis, 8.Roumat ou Tolofua, 6. Cros ; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Aldegheri ou Mallez, 2.Mauvaka, 1.Neti ou Baille.

Remplaçants : 16. Marchand, 17.Baille ou Neti, 18.Brennan, 19.Youyoutte ou Placines, 20.Tolofua ou Roumat, 21.Graou ou Page-Relo ou Mallia, 22.Chocobares ou Costes, 23.Faumuina ou Aldegheri.

Infirmerie : Charlie Faumuina (mollet) est de retour, comme Selevasio Tolofua (hanche) et Yannick Youyoutte (pied). Dimitri Delibes (ischios) devait également reprendre en cette fin de semaine. Sofiane Guitoune est apte mais Pierre-Louis Barassi (ischios), Melvyn Jaminet (cheville), Ange Capuozzo (omoplate) et Anthony Jelonch (genou) sont absents. Thibaud Flament (commotion) est en reprise.

Le XV de départ probable de Brive : 15. Laranjeira ; 14. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Arnold, 11. Bituniyata ; 10. Sanchez (cap.), 9. Ferté ; 7. Moriarty ou Hireche, 8. Bruni, 6. E. Abadie ; 5. Delannoy, 4. R. Marais ; 3.Van der Merwe, 2. Matu’u ou Da Silva, 1. Brennan ou Tapueluelu.

Remplaçants : 16. Da Silva ou Karkadze, 17. Tapueluelu ou Brennan, 18. Kunavula, 19. Hirèche ou Gué, 20. Gué ou Papali’i, 21. Carbonneau, 22. Raffy, 23. Ceccarelli.

Infirmerie : plusieurs joueurs vont manque à l’appel.En effet, Florian Dufour (cervicales), Luka Japaridze (genou), Tevita Ratuva (hernie cervicale), Oskar Rixen (cheville), Guillaume Galletier (mollet), Valentin Tirefort (cheville), Joris Jurand (cheville) ou Stuart Olding (cuisse) sont encore aux soins et donc forfaits.Et les dernières semaines ont aussi fait des dégâts puisque Motu Matu’u, Lucas Paulos (épaule) ou Nico Lee (genou) sont également indisponibles.

Clermont – Racing 92

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome, 14. Penaud, 13. Simone, 12. Moala, 11. Raka, 10. Belleau ou Plisson, 9. Jauneau, 7. Cancoriet ou Yato, 8. Lee, 6. Iturria (cap.), 5. Lavanini, 4. Lanen, 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux

Remplaçants : 16. Beheregaray, 17. Beria, 18. Yato ou Cancoriet, 19. Dessaigne, 20. Viallard, 21. Plisson ou Belleau, 22. Hériteau ou Barraque, 23. Simutoga.

Infirmerie : pour cette dernière journée, Clermont, qui n‘a plus rien à jouer (les Auvergnats ne peuvent plus se qualifier pour la prochaine Champions Cup), devra faire sans le demi de mêlée Sébastien Bézy (ischios), le talonneur Benjamin Boudou (fracture à un péroné) ou l’arrière Cheikh Tiberghien (fracture à une main). Le pilier Cristian Ojovan, le talonneur Adrien Pélissié, le deuxième ligne Sébastien Vahaamahina et le flanker Alexandre Fischer sont également forfaits.

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Gelant ou Spring ; 14. Taofifenua, 13. Chavancy (cap.), 12. Saili ouklemenczak, 11. Imhoff ; 10. Russell, 9.LeGarrec ou Iribaren ; 7. Woki, 8. Kamikamica, 6.Lauret ou Chouzenoux ; 5. Poloniati, 4. Palu ou Sanconnie ; 3. Nyakane, 2. Tarrit ou Chat, 1.Ben Arous

Remplaçants : 16. Chat ou Tarrit, 17. Gogichashvili, 18. Palu ou Sanconnie, 19.Chouzenoux ou Lauret, 20. Gibert, 21. Klemenczak ou Saili, 22. Gelant ou Fickou, 23. Gomes Sa.

Infirmerie : Ibrahim Diallo et Gaël Fickou pourraient être ménagés de cette dernière rencontre de phase régulière et à ce sujet, une décision devait être prise samedi midi par le staff ciel et blanc. Le pilier Cedate Gomes Sa, blessé depuis de nombreuses semaines, revient à la compétition mais ne sait pas encore s’il démarrera ou pas en Auvergne. L’ancien Bordelais Cameron Woki devrait débuter en troisième ligne et laisser Veikoso Poloniati, Fabien Sanconnie et Boris Palu « squatter la cage », comme on dit.

La Rochelle – Stade français

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Popelin ; 14. Pi. Boudehent, 13. Olivier, 12. Favre, 11. Alonso Munoz ; 10. Reus, 9. Le Bail ; 7. Hatherell, 8. Tanga-Mangene, 6. Bourdeau (cap.) ; 5. Picquette, 4. Ployet ; 3. Kuntelia, 2. Lagrange, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Paiva, 18. Jegou, 19. Della Schiava, 20. Zamora, 21. Glynn, 22. Rabourdin, 23. Aouf.

Infirmerie : privé de Colombe (K.-O.), Thomas (mollet) et Haddad (cheville), La Rochelle étant déjà qualifiée en demi-finale, le staff avait d’ores et déjà prévu de ménager la quasi intégralité des vingt-trois finalistes de Champions Cup. Une partie de l’équipe préparait déjà ce dernier match à part la semaine passée. Pourrait venir notamment s’y greffer un certain Sazy, pour ce qui serait la dernière apparition de sa longue carrière à Deflandre. Tout comme un Bourdeau sur le départ et à qui le staff a déjà confié le brassard de capitaine à deux reprises en cette fin de saison.

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Hamdaoui (cap.) ; 14. Meghdoud, 13.Odogwu ou Naivalu, 12. Arrate, 11. Etien ou Glover ; 10.Barré, 9. Parra ; 7.Ory ou Chapuis, 8. Habel-Kuffner, 6.Hirigoyen ; 5. Timani, 4.Azagoh ; 3. Koch, 2. Peyresblanques, 1. Kakovin ou M. Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Panis, 17. M. Alo-Emile ou Kakovin, 18. DeGiovani ou van der Mescht, 19. Ory ou Chapuis, 20. Coville, 21. Segonds, 22.Naivalu ou Glover, 23.Melikidze

Infirmerie : Clément Castets, Sione Tui et Stéphane Ahmed sont indisponibles. Mickaël Ivaldi est ménagé en raison d’une légère infection à une jambe mais sera apte pour le barrage. Sekou Macalou n’affrontera pas non plus La Rochelle.James Hall se remet doucement d’une commotion cérébrale.Julien Delbouis, victime d’une déchirure au psoas, est lui aussi forfait. La bonne nouvelle, elle, concerne en revanche le retour à la compétition de Morgan Parra.

Toulon – Bordeaux-Bègles

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Domon ; 14. Wainiqolo ou Villière, 13. Sinzelle, 12.Paia’aua, 11. Luc ou Kolbe ; 10. West ou Biggar, 9. Paillaugue ; 7. Ollivon (cap.), 8. Parisse, 6. Bastareaud ; 5. Alainu’uese, 4.Tanguy ; 3. Gigashvili 2. Tolofua, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Priso, 18. Warion, 19. Isa, 20.DuPreez, 21. Danglot, 22. Smaili ou Rabut, 23. Setiano ou Brookes.

Infirmerie : commotionnés en finale de Challenge Cup, Biggar et Villière devraient manquer ce rendez-vous. Serin (genou) rejoint l’infirmerie en compagnie de Devaux (ischios), Étrillard (tendon d’Achille), Fresia (cheville), Swan Rebbadj (genou). Halagahu est toujours suspendu. Coulon (commotion) et Le Corvec pourraient être laissés à disposition des espoirs qui entament la phase finale contre Toulouse. Bastareaud et Parisse seront sur le terrain pour leur dernière rencontre.

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Bielle-Biarrey ; 14. Cordero, 13.Dubié, 12. Moefana, 11. Tambwe ; 10.Jalibert, 9.Lucu ; 7.Bochaton, 8. Willis, 6.Diaby (cap.) ; 5.Cazeaux, 4. Jolmes ; 3.Cobilas, 2.Lamothe, 1.Poirot.

Remplaçants : 16. Ohgre, 17.Boniface, 18. Marais, 19. Vergnes-Taillefer, 20Lesgourgues, 21. Holmes, 22. De Poortère, 23.Falatea.

Infirmerie : les Bordelais ne pourront pas compter sur Romain Buros, touché à un poignet. Lekso Kaulashvili souffrait lui d’une épaule, Alban Roussel avait le cou bloqué.Guido Petti a repris l’entraînement après sa longue blessure à un ménisque suivie de complications. Mais il sera encore trop juste pour être aligné contre Toulon. Il n’a pas encore joué cette saison. Ben Tameifuna souffrait lui d’un doigt. En revanche, Matthieu Jalibert s’est entraîné tout à fait normalement après ses soucis à un doigt lui aussi. À noter aussi les retours de Bastien Vergnes-Taillefer (blessure aux cervicales) et Renato Giammarioli.On rappelle que la saison d’Antoine Miquel est terminée à cause d’une blessure aux cervicales.

Castres – Perpignan

Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12.Cocagi, 11.Raisuqe ; 10. Urdapilleta, 9. Fernandez ; 7. Babillot (cap.), 8. Cope, 6. Delaporte ; 5. Vanverberghe, 4. Nakarawa ; 3.Azar ou Hounkpatin, 2. Colonna, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Lebrun, 17. Tichit, 18. Pieterse, 19. Ben Nicholas, 20. Champion de Crespigny, 21. Arata, 22. Botitu, 23. Hounkpatin ou Azar.

Infirmerie : le talonneur Gaëtan Barlot, opéré d’une hernie cervicale, poursuit sa convalescence. Il est lancé dans une course contre-la-montre pour être prêt pour la Coupe du monde. L’arrière-ouvreur Louis LeBrun (déchirure à un pectoral) a terminé sa saison, tout comme l’arrière Thomas Larregain (hanche). Enfin, l’ailier Martin Laveau (tendon d’Achille) poursuit sa rééducation.

Le XV de départ probable de Perpignan : 15.Goutard ; 14.Dubois, 13.Tilsley, 12.Sawailau ou Laborde, 11.Forner ou Seguela ; 10.Tedder, 9.Écochard (cap.) ; 7.Brazo, 8.Velarte ou Lemalu, 6.Bachelier ; 5.Moreaux, 4.Faasalele ; 3.Fia, 2.Tadjer ou Montgaillard, 1.Lotrian.

Remplaçants : 16. Montgaillard ou Tadjer, 17.Tetrashvili, 18.Mahu ou Tuilagi, 19.Labouteley, 20.Galletier, 21.Deghmache, 22.Laborde, 23.Halanukonuka.

Infirmerie : Mathieu Acebes (mollet) et Ali Crossdale (cuisse) furent forfaits de dernière minute face à Toulouse. Tout comme Afusipa Taumoepeau (mollet), si bien que les lignes arrière furent décimées avec les absences conjuguées de Jeronimo de la Fuente (mollet) et Alivereti Duguivalu (genou), ce dernier de longue date. C’est donc un véritable casse-tête qui s’offre au staff pour l’élaboration du groupe. Le troisième ligne Brad Shields pourrait être épargné du déplacement pour éviter un troisième carton jaune. Car si le troisième ligne néo-zélandais était suspendu, l’Usap en serait privée s’il elle devait disputer la finale de maintien-accession contre le finaliste de Pro D2.

Lyon – Bayonne

Le XV de départ probable de Lyon : 15.Arnold; 14.Veredamu, 13.Regard ou Maraku, 12.Tuisova, 11.Dumortier; 10.Sopoaga, 9.Couilloud; 7.Saghinadze, 8.Botha, 6.Cretin; 5.R.Taofifenua, 4.Lambey; 3.Bamba, 2.Marchand, 1.S.Taofifenua.

Remplaçants : 16.Charcosset, 17.Fotuaika, 18.Mayanavanua, 19.Sobela, 20.Allen, 21.Doussain, 22.Maraku ou Regard, 23.Gomez-Kodela.

Infirmerie : lourdement pénalisés au niveau de l’infirmerie puisque de nombreux cadres ont d’ores et déjà terminé leur saison, notamment derrière (Niniashvili, Mignot, Berdeu, Godwin), les Lyonnais pourraient enregistrer ce week-end le précieux retour du centre Josiah Maraku, victime d’une déchirure à Toulouse voilà plus d’un mois. Au niveau du pack, le retour du deuxième ligne Killian Geraci (cheville) pourrait être effectif en cas de qualification pour les phases finales du championnat.

Le XV de départ probable de Bayonne : 15.Spring ; 14.Yarde, 13.Muscarditz, 12.David, 11.Duhau ; 10.Lopez, 9.Machenaud ; 7.Héguy, 8.Cassiem, 6.Huguet ; 5.Ceyte, 4.Marchois (cap.) ; 3.Cotet, 2.Bosch, 1.Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17.Béthune, 18. Mikautadze, 19.Leindekar, 20.Dolhagaray, 21.Martocq, 22.Maqala,

23.Tatafu.

Infirmerie : le demi de mêlée Guillaume Rouet (trois côtes cassées) ne pourra finalement jouer le dernier match de la phase régulière à Lyon. Le jeune arrière Yohan Orabé (périostite) est toujours indisponible tout comme le demi d’ouverture néo-zélandais Jason Robertson (cheville). L’ailier australien Luke Morahan a toujours des problèmes d’insensibilité à un pied. Son compère Bastien Pourailly (fracture du péroné) a terminé sa saison comme l’arrière-buteur Gaëtan Germain et l’ailier Teiva Jacquelain.