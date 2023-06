Les protégés d’Éric Escribano sont prêts à tomber mais ils le feront les armes à la main du côté de Dax.

Si leur élimination est quasiment consommée, pas question pour les vaincus du premier acte de jeter l’éponge. "Ils seront 8000, voire davantage, pour fêter la remontée d’une équipe qui nous a donnés une leçon de rugby samedi dernier. Nous devons absolument être à la hauteur de l’événement", explique Éric Escribano. Loin de se désolidariser de son groupe – c’est même tout le contraire- le manager blagnacais estime "qu’il a perdu la bataille des staffs". Un constat que tous les observateurs, soit dit en passant, ne partageront pas forcément. Comme Albi, Blagnac a selon nous laissé des plumes, les plumes de trop, lors du barrage. Et ce, sachant en outre que la profondeur d’effectif dont dispose l’associé de Medvès et de Fuertès était sans commune mesure avec celle au service du projet de match de "Jeff" Dubois et de ses pairs.

Un match placé sous les signes conjoints du physique (en termes de fraîcheur s’entend) et du pragmatisme. Pour le reste, Matthieu Vachon et ses coéquipiers ont encore de bien beaux arguments à faire valoir, qui se souviennent de l’épilogue 2019. Battus par Valence- Romans sur leur pelouse, les "Caouecs" avaient sorti une très, très grosse prestation sur les bords du Rhône. Histoire, non pas de pourrir les réjouissances (ce n’est pas dans leur état d’esprit), mais de montrer qu’ils valaient bien mieux que ce que leur échec de la demi-finale aller pouvait laisser supposer.

Reprise le 3 juillet

À leur crédit, la sérénité dans laquelle se prépare le déplacement en Chalosse. Benoît Trey, le président, a officialisé ce que tout le monde savait déjà. Ainsi, la continuité sera à l’ordre du jour durant l’intersaison : "Même encadrement, même projet de jeu, même profil de joueurs. On a hâte de remettre ça, on a ce goût de revenez-y dans la bouche, toutes ces grandes équipes, ces grands de moment de partage, c’est une dynamique qu’il convient de garder."

Demain, il sera question d’amour-propre et de savoir-faire. "Le tout, c’est de n’avoir aucun regret, de quitter la pelouse de Dax en étant sûrs et certains que cet adversaire nous était supérieur, ce qui passe par une production maximale de beau jeu", conclut Éric Escribano, qui avec ce côté méticuleux qu’on lui connaît, a déjà fixé la date de la reprise estivale. Ce sera le lundi 3 juillet. Les recrues ne sont pas encore connues mais le staff planche activement sur ce dossier très important.