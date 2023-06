La carte blanche : « Remettre la valeur travail sur le pré à Cognac »

Futur président de l’Union Cognac Saint-Jean-d’Angély, Jean-Charles Vicard livre sa feuille de route pour la saison prochaine.

Ancien joueur de Brive, La Rochelle et Bourgoin, j’ai appris de ce sport que rien n’est jamais acquis. Partir de Cognac qui était un terrain conquis pour moi, et me retrouver à cirer le banc noir et blanc corrézien en ferraillant aux entraînements pour tenter de glaner du temps de jeu, tels sont les valeurs que je veux faire transpirer aux jeunes, pour leur faire savoir que rien est impossible. Président directeur général d’une tonnellerie familiale à multiples rebondissements qui ont contribué à mon fort enrichissement personnel et à m’apporter une certaine forme de sagesse dans les décisions, j’ai toujours ce petit grain de folie de la prise de risque. L’entreprise est maintenant sur les rails, la structure est saine, et les hommes en place. Alors pourquoi pas…

Reprendre l’UCS, c’est un énième combat pour le besogneux que je suis, un nouveau challenge, sportif cette fois, et l’ambition de refaire re-briller Cognac dans le monde de l’Ovalie ! Fédérer le territoire, partenaires, mécènes et supporters, en remettant la valeur travail sur le pré, choisir les bonnes personnes aux bons endroits, et se remettre à gagner des matchs avec un staff et des joueurs qui vont coller à mon identité, afin de performer et ne pas se contenter de végéter à un niveau qui ne doit pas être le nôtre à court terme. Voilà mon ambition. J’ai la chance d’être dans la tranche d’âge de ceux avec qui j’ai joué par le passé, ceux qui sont aujourd’hui devenus entraîneurs, agents de joueurs et qui sont curieux de me voir à l’œuvre et sur lesquels je compte pour me donner un coup de main !

Structurer ce club, la formation des jeunes, pour que les bases soient solides et saines, et qu’il puisse ensuite se pérenniser pour ceux qui me succéderont, c’est mon ambition. Et surtout je souhaite rester humble, ne pas brûler les étapes. Telle est la recette que je veux appliquer pour que tout le monde adhère à ce projet sportif qui commence à bouillonner dans le vignoble cognaçais. Cognac est un nom fort, le nom d’une ville, mais surtout le nom d’un produit connu dans le monde entier, ce projet doit donc être la raison première pour que tous les acteurs de la filière Cognac sans exception, petits ou grands se mobilisent, pour leur ville, pour ce sport, et ses valeurs véhiculées…

J’ai donc d’abord hâte d’être début juillet pour voir le groupe travailler, se préparer physiquement, transpirer, et créer cette fameuse cohésion tant recherchée que tu vas trouver dans la douleur des entraînements durs…

Puis, ensuite, j’ai aussi hâte d’être au 3 septembre, pour le premier match de championnat de Nationale 2. Avec un parc des sports qui sera rafraîchi, une citadelle qui devra devenir imprenable, un public qui va revenir au stade, et qui aimera y revenir pour chaque joute, parce que cette équipe aura de la gueule…