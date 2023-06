Joachim Trouabal a été un des hommes forts du week-end toulousain. Le joueur de France 7 revient sur son drôle de tournoi et sur la belle constance collective des siens.

Comme l’an passé, vous terminez avec une troisième place. Quelle saveur a cette médaille ?

Ça fait plaisir. L’année dernière, elle était en bois. On avait déjà terminé troisième mais elle était en bois, vraiment (sourire). Ils ont investi, ça fait plaisir. C’est bien de finir sur une médaille, c’est un cadeau pour le public qui est venu nous soutenir.

La déception de la défaite in extremis en demi-finale ne prend-elle pas le pas sur le reste ?

Nous sommes tous contents de la médaille mais c’est un peu frustrant tout de même, oui. On ne passe pas loin en demi-finale face à la meilleure équipe de la saison. Nous avons vraiment senti qu’on avait les armes pour les renverser, on les a sentis trembler pendant le match… C’est frustrant de ne s’arrêter qu’à la troisième place, entre guillemets, mais nous sommes contents de ce résultat final. Et c’était important de rebondir pour bien finir devant notre public.

Sur le plan personnel, avec quatre essais, vous avez réalisé un tournoi convaincant. Est-ce une satisfaction ?

Disons que j’aurais bien aimé finir avec la victoire. J’ai commencé sur le banc, en treizième homme. Je ne jouais pas au début du tournoi. Et ça m’a plutôt réussi quand je suis entré. J’ai essayé d’apporter tout ce que je pouvais au collectif et ça m’a plutôt bien réussi sur certains matchs, c’est cool.

Qu’est-ce qui explique votre position initiale de 13e homme ?

Il faudrait demander aux coachs. C’était une stratégie, certainement. L’entraîneur avait dû identifier certains profils de joueurs qu’il voulait faire jouer au début. Et quand il a eu besoin de moi, il m’a fait entrer en jeu.

Cette épreuve était-elle plus ciblée que les autres ?

On va dire que tous les tournois sont ciblés mais celui-ci amène une petite énergie en plus avec tout le public qui nous pousse, le stade qui chante la Marseillaise… On n’a pas l’habitude d’avoir autant de supporters français. Ça nous amène deux fois plus d’envie. En plus, c’était la dernière répétition avant les JO. C’était le dernier tournoi avant Paris.

Vous avez obtenu votre quatrième podium de la saison. Que signifie cette régularité à vos yeux ?

Je pense que c’est certainement la meilleure saison de l’équipe de France à VII de tous les temps, sur la régularité, si je ne me trompe pas. Ça veut dire quelque chose, oui. Ça veut dire que l’on s’inscrit dans le top 3 mondial, ce qui fait que l’on est potentiellement « médaillables ». Nous, on veut envoyer des signes forts en vue des JO de Paris.

Il reste un rendez-vous à Londres à négocier, le week-end prochain…

Il reste une étape, oui. On va essayer d’aller chercher au moins aussi bien, voire mieux si possible. L’an passé, ça avait été compliqué à Londres, nous avions peut-être un peu relâché. On va essayer de se remobiliser et de bien récupérer pour être performant dans une semaine.