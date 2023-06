L'opinion du Midol : "Santi", tu vas nous manquer !

Santiago Cordero était mis à l'honneur pour sa probable dernière apparition à Chaban-Delmas. L'occasion de lui rendre un petit hommage.

Quel crève-cœur fut, pour tout amoureux du Top 14, l’annonce du départ de Santiago Cordero Pociello-Argerich, en mars dernier. Le génie argentin, dont nous avons tant vanté les mérites depuis quatre ans, va rejoindre la province du Connacht et rallier un championnat auquel son jeu alléchant et ambitieux fera beaucoup de bien. Et s’il sera peut-être la seule raison pour laquelle nous regarderont les matchs des gars de Galway la saison prochaine, c’est parce que Santi est un magicien, qui aura fait rêver les supporters bordelais.

Ce n’est pas pour rien qu’il est le chouchou des supporters girondins et que même Laurent Marti eut un peu de mal à annoncer son départ ce samedi soir, à l’issue du match contre la Section paloise. Une rencontre qui aura vu l’électrique argentin briller une nouvelle fois et marquer son ultime essai à Chaban-Delmas. Surtout, il aura relancé, comme à son habitude, tous les ballons avec ses crochets aussi jouissifs pour le public que destructeurs pour les défenseurs.

L'ailier s'est même permis de marquer un essai contre Pau. Icon Sport - Sandra Ruhaut

Alors oui, son départ est lié à l’arrivée de Damian Penaud, qui est censé faire passer un nouveau cap à l’Union Bordeaux-Bègles. Mais toujours est-il que Santiago Cordero laissera derrière lui des souvenirs immenses… Ceux d’un joueur unique dont le jeu est fait de risques et de spectacles. Avec lui, Bordeaux-Bègles a vécu ses premiers frissons en phase finale de Top 14 et s’est fait un nom dans ce championnat plus que relevé.

Personne n’est jamais heureux de dire au revoir à quelqu’un qu’on aime mais cette séparation avec Santiago Cordero laisse Bordeaux-Bègles en pleurs. Santi, tu vas nous manquer.