Comme à Confesse avec Pierre Bourgarit ! Après Francis Cabrel, Brice Dulin, Philippe Guillard, Peato Mauvaka ou encore Antoine Dupont, c'est au tour du talonneur international du Stade rochelais de se prêter au jeu de l'interview décalée.

Pierre Bourgarit est talonneur de La Rochelle et du XV de France. C'est un garçon attachant, passionné, bouillonnant et généreux, qui s'est livré au jeu du "Comme à Confesse". Ses racines, l'engagement, le goût des autres, l'amitié fidèle, le respect et les valeurs "chauvines" du rugby... Il apporte son regard décalé sur le sport qu'il pratique depuis son enfance gersoise. Et il n'élude rien.