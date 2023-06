Comme d’habitude, le marché des ailiers anime le printemps en coulisses. On retrouve plusieurs internationaux parmi les animateurs.

Si la majorité des mutations est déjà bouclée en vue de la saison prochaine, le marché des ailiers bat encore son plein. Sa figure de proue se nomme Leicester Fainga’anuku (23 ans, 2 sélections). L’ailier all black est vivement espéré auRCT, comme déjà évoqué dans ces colonnes. Les contacts sont très avancés entre les deux parties. Tant que le transfert n’est pas officiel, la Nouvelle-Zélande garde l’espoir d’une volte-face de ce gros potentiel, candidat plus que sérieux à la prochaine Coupe du monde.

Scott Robertson, futur sélectionneur des Blacks et actuel manager de l’ailier, a encore récemment parlé avec sa pépite, qui compte dix essais en huit matchs de Super Rugby, cette saison. Car en cas de départ, le joueur ne serait plus éligible pour sa sélection : «Ayant moi-même joué à l’étranger, je connais les avantages et les inconvénients. […] Je pense qu’il est important que l’argent ne soit qu’un facteur parmi d’autres. J’ai toujours pensé aux trois « c » : club, coach et cash. » Leicester Fainga’anuku, interrogé sur son avenir, a évidemment évacué le sujet, disant être pleinement concentré sur la conquête d’un nouveau titre de Super Rugby. Les supporters toulonnais attendent avec impatience le dénouement de ce dossier.

Watson vers les Saracens, plutôt ?

Un autre ailier évoluant actuellement dans l’hémisphère Sud anime le marché : il s‘agit de l’international italien d’origine australienne Monty Ioane (28 ans, 17 sélections).Comme révélé sur rugbyrama.fr, l’actuel joueur des Melbourne Rebels est en contacts avec le Lou, qui recherche un remplaçant àTavite Veredamu, futur Usapiste. Après avoir officialisé les engagements de Vincent Rattez et de Thaakir Abrahams, le club rhodanien espère convaincre MontyIoane de le rejoindre. Sur ce dossier, le Lou doit faire face à la concurrence de clubs anglais et d’une franchise italienne. L’international italien avait quitté le Benetton Trévise en fin de saison dernière pour rejoindre le Super Rugby et il serait désormais décidé à relever un autre challenge sportif.

Autre international et acteur du marché, AnthonyWatson (29 ans, 55 sélections) avait dernièrement visité les installations du Castres olympique. Reste que l’ailier du XV de la Rose pourrait finalement décider de poursuivre sa carrière en Premiership. Son club actuel, Leicester, est revenu à la charge mais, selon la presse anglaise, ce serait les Saracens qui tiendraient désormais la corde pour s’attacher les services de l’ancien prodige de Bath.

Pendant ce temps, le Stade toulousain a décidé de miser sur ses éléments forts. Comme attendu, Matthis Lebel (24 ans) va poursuivre l’aventure sur le long terme avec son club formateur, lui qui avait débarqué de Lombez-Samatan en 2013. L’international français (5 sélections) a prolongé son engagement de trois saisons supplémentaires et sera donc Toulousain au moins jusqu’en 2026. Un temps, l’hypothèse d’un prêt de Lucas Tauzin (24 ans) avait circulé mais le polyvalent trois-quarts est parti pour rester à Ernest-Wallon. Le Racing, aussi, a misé sur la continuité en proposant un nouveau contrat d’un an à l’ailier anglais Christian Wade (31 ans), arrivé l’été dernier.