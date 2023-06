Même si dans l’absolu rien n’est encore joué, le plus dur semble fait à l’issue du premier acte pour le favori fort bien engagé sur la voie royale.

L e 27 mai prochain, en cas de qualification bien entendu cela va sans dire ce samedi en fin d’après-midi, un cœur battra sans nul doute un peu plus fort encore au sein de la délégation landaise. Celui de Philippe Jacquemain en l’occurrence. Et pour cause, avanthier, le président de l’US Dax n’est pas resté insensible, loin s’en faut, à l’allusion au théâtre bigourdan (et de ce fait, rouge et blanc !) de l’épilogue 2022-23. Lui qui, de son propre aveu, est devenu dirigeant en 1973, l’année de la finale perdue au profit de… Tarbes par les tombeurs de Béziers, lors du mémorable épisode bordelais. Heureux, forcément, les Chalossais, mais nullement euphoriques voire, même prudents : « La fin du purgatoire ? Peut-être, mais attention tout de même », déclarait pour sa part Benoît August, le directeur général qui n’a rien oublié de son élimination, icimême, en mai 2018, lorsqu’il entraînait Tyrosse. Soit l’année de la relégation en Fédérale 1 de ce monument du rugby français qu’est l’USD. Respectueux donc, et c’est tout à leur honneur, d’un « beau club de Blagnac, d’une bien belle équipe blagnacaise » pour reprendre la formule toute de grande classe du légendaire JeanLouis Bérot.

Blagnac a craqué

Et c’est vrai, ils n’ont pas économisé leur énergie, les « Caouecs », eux qui, à l’exception des Narbonnais, avaient logé tous leurs hôtes à la même enseigne. Et ce, avant même les mesures gouvernementales plus que jamais dans l’air du temps. Mais en ce deuxième samedi de mai, le bouclier tarifaire a sauté. Et ce, sachant que les habitués des Ramiers, quelque part, se sont vus revenir au tout début de la formidable aventure, en septembre 2020. Un moment en mesure de l’emporter, leurs préférés avaient fini par succomber sous les assauts d’un banc au rôle décisif. Force est de reconnaître que le scénario a trouvé son « remake », quand bien même les proportions au coup de sifflet final diffèrent sensiblement. Hermétiques en défense, les Blagnacais ont tenu la dragée haute au leader de la poule unique pendant une heure. Et puis, la lumière a fini par s’éteindre. Progressivement ou brutalement, c’est selon. Mais qu’importe le coup de grâce reçu de la part de Théo Gatelier, à l’ultime minute. Car à 25-12, l’écart était déjà creusé. Ce à quoi « Jeff » Dubois, modeste, ne s’attendait pas : « Blagnac est un adversaire qui nous ressemble, qui met du cœur à l’ouvrage. Nous avions juste prévu d’accélérer au moment opportun ». Ceux que pilotent également Marc Dal Maso et Hervé Durquety ont donc toutes les cartes en mains pour mener à bien l’opération reconquête. Il leur faudra juste garder les pieds sur terre avant de penser à les placer sur le pavois tant convoité.