Après un stage à Vichy, les Oyomen entament ce lundi la préparation de leur quatrième demi-finale consécutive.

À moins d’une semaine de la demi-finale qui peut les rapprocher un peu plus de leur rêve, les Oyomen ont une certitude : samedi ils joueront dans un stade plein. Mathon sera tout acquis à la cause d’une équipe qui depuis août dernier a su séduire son public en se comportant en leader incontesté. L’avantage ne saurait être négligé, mais Joe El Abd et son groupe ne veulent pas s’en contenter. Jeudi soir, dans les installations du Creps de Vichy, ils ont été les observateurs avertis, et impartiaux, du duel entre Nevers et Vannes, pour découvrir au final l’identité de l’équipe qu’ils vont retrouver sur leur route.

En évoquant le regroupement programmé dans l’Allier, Joe El Abd en avait fixé le cadre sous forme d’un triptyque : « le physique, le jeu, les connexions ». Partis mardi matin du Haut-Bugey, les Oyomen étaient de retour vendredi en fin de matinée après avoir suivi à la lettre le programme tracé en alternant phases de travail et moments de convivialité et de partage. « L’objectif était d’être en phase » résume le manager ainfdinois.

Coup d’envoi du second acte

Au soir du dernier match face à Soyaux-Angoulême, Joe El Abd avait annoncé « notre premier objectif était de nous qualifier en nous offrant la possibilité de disputer une demi-finale à Mathon. Maintenant une autre compétition débute, un autre challenge nous attend ». Le stage à Vichy aura ainsi servi de trait d’union entre ces deux phases de la saison. Dès ce lundi matin, la reprise de l’entrainement marquera quant à elle le coup d’envoi du second acte. Après avoir encore renforcé les liens qui les unissent, les Oyomen ont ainsi eu droit à une coupure d’un peu plus de deux jours, bénéfique pour se ressourcer et retrouver de la fraîcheur mentale avant d’engager la préparation de leur confrontation avec les Bretons. L’importance de l’enjeu ne les conduira pas à modifier leurs habitudes dans la préparation de cette échéance, même s’il faudra s’adapter à un horaire de match (15 heures) qui constituera une grande première cette saison.

Avec application, méthode et rigueur, avec également l’atout d’une infirmerie qui s’est vidée (seuls restent sur ses bancs Luke Hamilton, Tom Murday et Jérémy Gondrand) Oyonnax s’apprête à disputer une quatrième demi-finale consécutive. L’expérience de ce type de rendez-vous, l’avantage du terrain, le soutien du public n’offrent cependant aucune garantie. Les Oyomen le savent. « Nous avons hâte de passer à la suite », confiait le talonneur Teddy Durand au soir de la 30e journée.