Pas au mieux ses dernières semaines, le SUA n'a pas su hausser son niveau lors de ce barrage et devra analyser cette défaite pour poursuivre sa reconstruction.

Ce match de barrage aura été, pour les Agenais, un peu à l’image de leur saison, fait de hauts et de bas. Les hauts, ce sont cette entame pendant laquelle, durant quinze minutes, ils ont instillé le doute dans les têtes landaises, et ces cinq dernières minutes où en marquant deux essais coup sur coup, ils ont cru pouvoir renverser une situation désespérée. Les bas, ce sont les soixante minutes restantes où ils ont subi la loi de Montois plus agressifs, plus mobiles et plus expérimentés. C’est maigre. Persuadés qu’ils pouvaient l’emporter à Boniface en adoptant, dans des conditions météorologiques à peu près similaires, la même stratégie que lors de leur victoire de novembre dernier, les Agenais se sont trompés.

Leurs certitudes, axées sur un rugby minimaliste organisé autour d’une mêlée forte et d’un jeu au pied de pression incessant, ont volé en éclat face à un adversaire qui maîtrise différentes formes de jeu et sait les utiliser à bon escient. Bernard Goutta avait beau expliquer que les conditions atmosphériques ne permettaient pas de prendre de risques, c’est bien dans ces conditions atmosphériques que le Stade montois a été capable de marquer un essai de soixante-dix mètres qui a scellé le sort de la rencontre. On peut donc légitimement se demander comment avec une charnière de niveau international, un arrière relanceur de la trempe de Jean-Marcelin Buttin, un premier centre aussi puissant que Kolinio Ramoka et un Jefferson Joseph à l’aile, pour ne citer que ceux-là, les Agenais sont dans l’incapacité de produire la moindre séquence offensive digne de ce nom.

Toujours en chantier

Voilà certainement le chantier majeur qu’ils auront à ouvrir pour la saison prochaine s’ils veulent franchir un cap. Pour le reste, on entend les arguments des uns et des autres, d’Antoine Erbani à Jean-Marcelin Butin, en passant par Florent Guion, expliquant que cette équipe est en construction et a une véritable marge de progression. Cela ne fait pas de doutes, et l’avenir le démontrera certainement. Malgré la déception, chacun, à commencer par le manager bleu et blanc, insistait donc sur les aspects positifs de cette saison : "Nous sommes encore en apprentissage et ce soir on voit que par rapport aux Montois qui ont l’expérience des phases finales, nous ne sommes pas encore prêts pour gagner ce genre de match. La saison a été belle parce que nous avons réussi à nous qualifier, mais quand on entre dans les phases finales, on veut toujours aller plus loin. Je pense que ce soir nous avons beaucoup appris. C’est une étape supplémentaire dans la construction de ce groupe, et elle va nous servir pour l’avenir et pour être plus fort la saison prochaine."

Pour cela, Bernard Goutta pourra s’appuyer sur un groupe qui va très peu changer, et dont le potentiel est réel. C’est d’ailleurs dans la stabilité retrouvée que les Agenais peuvent acquérir un peu plus d’expérience en se construisant au fil du temps des repères et un vécu commun, avec des axes de travail déjà identifiés : "Il va falloir travailler sur la maîtrise et la précision dans les zones de marque, et aussi sur nos constructions de matchs à domicile. Ce seront les focus de notre pré-saison." Toujours en chantier, le SUA a posé les fondations cette saison. Pour la prochaine, il s’agira de soigner les finitions.