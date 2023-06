L'opinion du Midol: Imhoff est éternel

À 35 ans, Juan Imhoff, au placard cet hiver, a su se remettre en question pour redevenir un titulaire indiscutable de la ligne de trois-quarts francilienne... Et ça déménage...

Dans un peu plus d’an, Juan Imhoff tirera un trait sur une carrière en tout point gigantesque. Que lui restera-t-il alors de ces centaines de matchs disputés sous le maillot du Racing, de ces dizaines de caps avec les Pumas et de cette litanie d’essais inscrits sur tous les terrains du monde ? On n’en sait foutrement rien. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’à 35 ans, l’ailier argentin, auteur samedi soir d’un bel essai face à Toulon, a gardé pour lui une pointe de vitesse ahurissante, un coup de reins qui lui est propre et, surtout, un incroyable instinct de chasseur. À ce sujet, il nous contait dernièrement : « En fait, je cherche ça depuis que je suis gosse. Quand je marque un essai, je pense aussitôt au suivant. Je me souviens qu'un jour à Castres, les avants avaient déroulé un maul magnifique : je m'étais greffé au truc et c'est moi qui avais aplati ». Malgré une concurrence acharnée au poste d’ailier dans les Hauts-de-Seine, où cohabitent au quotidien Christian Wade, Vinaya Habosi, Donovan Taofifenua, Louis Dupichot ou le tank Asaeli Tuivuaka, le môme de Rosario, au placard cet hiver, a su se remettre en question et redevenir, à l’approche des phases finales, un titulaire indiscutable d’une ligne d’attaque qui fit samedi soir tant de mal aux jeunes gens du Rct. Dans les entrailles du stade Océane, il ne célébrait pourtant pas outre mesure la treizième qualification consécutive du Racing, un aboutissement qu’il jugeait même comme le « minimum » syndical d’un club largement armé pour ce genre de défi. En Normandie, le « serial marqueur » argentin était en revanche persuadé que dans le sprint final, le Racing « ne sera pas facile à jouer ». Es cierto senor *. M. D.

* C’est certain, Monsieur.