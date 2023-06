Avant-dernière journée de Top 14 avec une lutte au maintien relancée et une course au top 6 qui bat son plein. Découvrez toutes les compositions probables grâce à Midi Olympique.

Perpignan - Toulouse

Le XV de départ de Perpignan : 15. Tedder ; 14.Acebes (cap.), 13.Taumoepeau ou Sawailau, 12.De La Fuente, 11.Crossdale ; 10.McIntyre, 9. Deghmache ; 7.Brazo, 8.Oviedo, 6.Shields ; 5.Tuilagi ou Faaasalele, 4.Labouteley ; 3.Joly, 2.Lam, 1.Tetrashvili.

Remplaçants : 16. Tadjer, 17. Lotrian, 18.Fasalele ou Tuilagi, 19.Galletier, 20.Ecochard, 21. Dubois, 22.Tilsley, 23.Halanukonuka.

Infirmerie : le centre Jerónimo de la Fuente, récemment touché à un mollet, devrait être opérationnel.Parmi les retours, le deuxième ligne Piula Faasalele, qui a purgé sa suspension, est attendu. Le deuxième ligne Will Witty (genou) et le centre Alivereti Duguivalu (péroné) poursuivent les soins. Le troisième ligne centre Genesis Mamea Lemalu est indisponible après son carton rouge reçu face auRacing 92.

Le XV de départ de Toulouse : 15. Mallia ; 14. Retière, 13. Fouyssac, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. Ramos, 9. Graou ; 7.Placines, 8.Roumat, 6.Cros ; 5. Arnold, 4. Brennan ; 3.Mallez, 2.Marchand (cap.), 1. Ainu’u

Remplaçants : 16. Mauvaka ou Cramont, 17. Baille, 18. Elstadt, 19. Willis, 20. T. Ntamack, 21.Tauzin, 22. Costes, 23.Aldegheri.

Infirmerie : le deuxième ligne Thibaud Flament ne pouvait pas s’entraîner en début de semaine en raison du suivi du protocole commotion et il devrait êtrre encore préservé pour ce déplacement à Perpignan.Le centre Sofiane Guitoune a totalement repris avec le groupe cette semaine. Le demi de mêlée Antoine Dupont et le demi d’ouverture Romain Ntamack pourraient être exemptés de ce match, tout comme le pilier Rodrigue Neti en raison d’un heureux événement. Le centre Pierre-Louis Barassi (ischio), l’ailer Dimitri Delibes (ischio), l‘arrière Ange Capuozzo (omoplate), le pilier Charlie Faumuina (mollet), les troisième ligne Yannick Youyoutte (pied), le Selevasio Tolofua (hanche) et Anthony Jelonch (genou) sont toujours absents.

Bordeaux-Bègles – Pau

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Dubié ou Depoortere, 12. Moefana, 11. Cordero ; 10. Jalibert, 9.Lucu ; 7. Diaby (cap.), 8. Willis, 6. Bochaton ; 5. Marais, 4. Jolmès ; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Oghre, 17. Poirot, 18. Douglas, 19.Timu, 20.Lesgourgues, 21. Holmes, 22. Depoortere ou Dubié, 23.Cobilas.

Infirmerie : touché au doigt face au Stade toulousain, Matthieu Jalibert postule bel et bien pour l’affrontement face à Pau. Il souffrait d’une luxation du majeur, une blessure qui ne nécessite aucune intervention chirurgicale. Toujours parmi les retours, Zack Holmes, Romain Buros et Sipili Falatea ont repris l’entraînement normalement. Tani Vili (blessure musculaire) est lui incertain, alors que les troisième ligne Antoine Miquel et Bastien Vergnes-Taillefer (cervicales) sont encore forfaits. Il n’y a que peu de chances de voir Guido Petti (ménisque) sur le terrain.

Le XV de départ de Pau : 15. Colombet ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12.Manu ou Vatubua, 11.Ikpefan ouCarol ; 10. Henry, 9.Daubagna ; 7.Puech, 8.Gorgadze (cap.), 6.Zegueur ; 5. Tagitagivalu, 4.Grondona ; 3.Tokolahi, 2.Delhommel, 1.Calles.

Remplaçants : 16. Rey, 17.Seneca, 18. Ducat, 19.Hewat, 20.Whitelock, 21. Robson, 22. Debaes, 23. Papidze.

Infirmerie : déjà absents contre Castres, Fabrice Metz (mollet) et Jack Maddocks (genou) ne seront pas du déplacement. Nicolas Corato (mollet) et Eoghan Barrett (hanche) sont encore trop justes. C’est aussi le cas de Nathan Decron (dos). Mickaël Capelli et Steven Cummins respectent le protocole commotion. Clovis Le Bail (péroné), Eliott Roudil (genou), Paul Tailhades (dos) et Maks Van Dyk (coude) sont en convalescence après leurs opérations respectives. Aminiasi Tuimaba a lui été opéré d’une fracture de l‘avant-bras au lendemain de la victoire face à Castres.

Brive – Castres

Le XV de départ de Brive : 15. Laranjeira ; 14. Bonneval, 13. Tuicuvu, 12. Lee ou Olding, 11. Bituniyata ; 10. Sanchez (cap.), 9. Ferté ; 7. Moriarty, 8. Bruni, 6. Abadie ; 5. Paulos, 4. Marais ; 3. Van der Merwe, 2. Matu’u, 1. Tapueluelu.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Brennan, 18. Kunavula, 19.Hirèche, 20. Gué, 21. Carbonneau, 22. Raffy, 23. Ceccarelli.

Infirmerie : incertitude autour de la présence du centre Stuart Olding, sorti touché en début de match à Montpellier. Outre l’ailier Axel Muller, exclu le week-end dernier et donc suspendu, le staff corrézien doit se passer des services du talonneur Florian Dufour (cervicales), le pilier Luka Japaridze (dos), le deuxième ligne Tevita Ratuva (hernie cervicale), le centre Guillaume Galletier (mollet), l’ailier Valentin Tirefort (cheville) et l’arrière Joris Jurand (cheville).

Le XV de départ de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Botitu, 11.Raisuqe ; 10. Urdapilleta, 9. Fernandez ; 7. Babillot (cap.), 8.Ardron, 6.Delaporte ; 5.Staniforth, 4. Vanverberghe ; 3.Hounkpatin, 2. Colonna, 1. Walcker.

Remplaçants : 16. Humbert, 17. Tichit, 18. Pieterse, 19. Champion de Crespigny, 20. Arata, 21. Le Brun, 22. Cocagi, 23. Chilachava.

Infirmerie : Gaëtan Barlot est « out » pour de longues semaines.Sa saison est terminée après une hernie cervicale survenue consécutivement à un choc sur un plaquage sur Dany Priso contre Toulon. Au cours de ce même match, Filipo Nakosi s’est donné une fracture d’une main et sera absent plusieurs semaines. Thomas Larregain, opéré d’une hanche, voit sa saison terminée. Martin Laveau (tendon d’Achille), Loïs Guerrois (cheville), Antoine Zeghdar (ischios-jambiers) et Gauthier Doubrère (pubalgie) sont en rééducation et ne devraient plus porter le maillot castrais cette saison. Le pilier gauche Wayan de Benedittis, blessé au dos, poursuit lui aussi sa rééducation.

Montpellier – La Rochelle

Le XV de départ de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) : 14. Bridge, 13. Serfontein, 12. Darmon, 11. Rattez ; 10.Carbonel, 9. Reinach ; 7. Dakuwaqa, 8.Mercer, 6.Bécognée ; 5. Verhaeghe, 4. Chalureau ; 3.H.Thomas, 2. Giudicelli, 1.Forletta.

Remplaçants : 16. Maurouard, 17.Fichten, 18. Duguid, 19. Doumencq, 20Aprasidze, 21. Garbisi, 22; Tisseron ou Lucas, 23.Lamositele.

Infirmerie : les Montpélliérains joueront sans leur demi de mêlée Léo Coly au repos après sa sortie sur suspicion de commotion face à Brive. Paul Willemse et Mohamed Haouas sortent également du groupe. Louis Carbonel retrouve une place de titulaire. Le MHR sera toujours privé d’Arthur Vincent, Yacouba Camara, Brandon Peanga-Amosa et Geoffrey Doumayrou, blessés de longue durée.

Le XV de départ de La Rochelle : 15. Popelin ; 14. Alonso Muñoz, 13. Olivier, 12. Danty, 11. Pi. Boudehent ; 10. Reus, 9. Le Bail ; 7. Hatherell, 8. Tanga-Mangene, 6. Bourdeau (cap.) ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3.Colombe, 2. Lagrange, 1. Paiva.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Thompson-Stringer, 18. Ployet, 19.Botia, 20. Zamora, 21. Bosmorin, 22. Rabourdin, 23. Kuntelia ou Aouf.

Infirmerie : Seuteni (épaule), Thomas (mollet), Sclavi (coquard) et Berjon (crampes), tous sortis en cours de jeu samedi dernier face à Toulon, sont préservés à une semaine de la finale de Champions Cup, tout comme le reste, par précaution, Favre (coude) dont il n’est nulle question d’un forfait à Dublin. Son billet pour le dernier carré du Top 14 assuré à 99 %, La Rochelle peut d’ailleurs se permettre de laisser au repos ce week-end la grande majorité du groupe qui affrontera le Leinster. Plus qu’un test, Danty, absent depuis sa blessure aux côtes contre Bayonne, tâchera de reprendre du rythme. Idem pour Botia, commotionné contre Exeter et au temps de jeu maigre sur le mois écoulé. Tanga (cuisse) postule mais pas encore Haddad (cheville).

Bayonne – Clermont

Le XV de départ de Bayonne : 15.Spring ; 14.Yarde, 13.Maqala, 12.David, 11.Baget ou Duhau ; 10.Lopez, 9.Machenaud ; 7.Héguy, 8.Cassiem, 6.Huguet ; 5.Ceyte, 4.Marchois (cap.) ; 3.Cotet, 2.Bosch, 1.Cormenier.

Remplaçants : 16. Van Jaarsveld, 17.Béthune, 18. Mikautadze, 19.Monribot, 20.Dolhagaray, 21.Muscarditz, 22.Duhau ou Baget, 23.Tatafu.

Infirmerie : Rémy Baget, béquille à un quadriceps, est incertain. La décision sera prise au dernier moment. Sireli Maqala n’est pas tout à fait remis d’un coup reçu face au Racing. Guillaume Rouet, trois côtes cassées, pourra peut-être jouer le dernier match de la phase régulière à Lyon. Geoffrey Cridge, entorse d’une cheville, est absent. Yohan Orabé, périostite, est toujours indisponible. Luke Morahan a toujours des problèmes d’insensibilité à un pied. Bastien Pourailly, fracture d’un péroné, a terminé sa saison comme Gaëtan Germain et Teiva Jacquelain.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome, 14. Penaud,13. Moala, 12. Simone, 11.Raka, 10. Plisson ou Belleau, 9. Jauneau, 7. Dessaigne ou Van Tonder, 8. Lee, 6. Iturria (cap.), 5. Cancoriet ou Lavanini, 4.Lanen, 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Ju. Rosette, 17. Beria, 18. Amatosero, 19. Van Tonder ou Dessaigne, 20. Viallard, 21. Belleau ou Plisson, 22. Hériteau ou Barraque, 23. Kubriashvili

Infirmerie : Peceli Yato a été ménagé cette semaine à l’entraînement et ne devrait pas être du déplacement à Bayonne. Sébastien Bézy, blessé aux ischios, est également forfait. Cristian Ojovan sur le carreau en a fini avec sa saison après une fracture de la main droite. Tomas Lavanini (ischios) et Paul Jedrasiak (mollet) ont repris le chemin de l’entraînement et pourraient être dans le groupe clermontois. Yohan Beheregaray (pubalgie), Bautista Delguy, Cheikh Tiberghien (poignet cassé), Adrien Pélissié (rupture des ligaments croisés) sont tous forfaits.

Racing 92 – Toulon

Le XV de départ du Racing 92 : 15. Spring; 14. Habosi, 13. Chavancy ou Saili, 12.Fickou (cap.), 11. Imhoff; 10. Russell, 9. Le Garrec; 7.Chouzenoux, 8. Kamikamica, 6. Diallo; 5. Poloniati ou Hemery, 4. Sanconnie; 3. Nyakane, 2. Tarrit ou Chat, 1.Gogichashvili ouBen Arous

Remplaçants : 16. Chat ou Tarrit, 17. Ben Arous ou Gogichashvili, 18. Poloniati ou Hemery, 19.Lauret, 20.Gibert, 21.Saili ou Chavancy, 22. Gelant, 23. Oz

Infirmerie : Cedate Gomes-Sa est toujours blessé, tout comme Bernard Le Roux, dont la carrière est actuellement au point mort en raison d’une lourde commotion cérébrale.En revanche, le deuxième-ligne Veikoso Poloniati, de retour d’une suspension de cinq semaines, sera dans le groupe francilien. Concernant le milieu de terrain, une décision sera prise vendredi après-midi entre Francis Saili et Henry Chavancy. Il en va de même pour le poste de talonneur, où Camille Chat et Janik Tarrit sont encore en balance.

Le XV de départ de Toulon : 15. Domon - 14. Luc, 13. Septar, 12. Smaïli, 11. Dréan ; 10. West, 9. Paillaugue (cap.) ; 7. Coulon, 8. Bastareaud, 6.Lakafia ; 5. Warion, 4. Le Corvec ; 3. Brookes 2. Baubigny, 1. Gros.

Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Devaux, 18. Tanguy, 19. Ollivon, 20. Danglot, 21. Cordin, 22. Salles, 23. Gigashvili.

Infirmerie : à une semaine de la finale de la Challenge Cup, et face à la problématique des Jiffs, Toulon a laissé plusieurs cadres sont au repos (Priso, Alainu’uese, Parisse, Du Preez, Serin, Paia’aua, Biggar, Wainiqolo, Kolbe…). Setiano (mollet), Etrillard (tendon d’Achille), Fresia (cheville), Halagahu (suspendu), S.Rebbadj

(genou), Rabut (commotion), Isa (pouce) sont toujours à l’infirmerie. Waisea (épaule) est en phase de reprise tout comme Villière (malade).

Stade français – Lyon

Le XV de départ du Stade français : 15. Hamdaoui : 14.Dakuwaqa, 13.Ward, 12.Arrate, 11.Megdoud ; 10.Barré, 9.Coville ; 7.Macalou ou Hirigoyen, 8.Habel-Kuffner ou Macalou, 6.Briatte ; 5.Pesenti, 4.Gabrillagues (cap) ; 3.P.Alo-Emile ou Koch, 2.Ivaldi ou Panis, 1. M.Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Panis ou Peyresblanques, 17.Kakovin, 18.Van der Mescht ou Azagoh, 19. Habel-Kuffner ou Hirigoyen, 20.Hall, 21.Odogwu, 22.Segonds ou Habel-Kuffner ou Hirigoyen, 23.Melikidze

Infirmerie : il y a d’abord les blessés «longue durée» qui ont déjà terminé leur saison : Castets, Timani, Tui, Veiainu.Et puis, il y a ceux qui sont venus s’ajouter ces dernières semaines : Abramishvili, Tsutskiridze, Kremer, Dachary, Parra, Ahmed, Naivalu, Delbouis et Etien.Enfin, il y a ceux qui sont incertains : Ivaldi et Segonds.Le premier souffrait en début de semaine d’une petit déchirure.Le second a passé une IRM peu rassurante.

Le XV de départ de Lyon : 15.Arnold (cap.); 14.Veredamu, 13.Regard, 12.Tuisova, 11.Dumortier; 10.Sopoaga, 9.Couilloud; 7.Cretin, 8.Botha, 6.Saghinadze; 5.R.Taofifenua, 4.Lambey ou Kpoku; 3.Bamba, 2.Marchand ou Coltman, 1.S.Taofifenua.

Remplaçants : 16.Charcosset, 17.Fotuaika ou Rey, 18.Kpoku ou Lambey, 19.Guillard ou Goujon, 20.Allen, 21.Doussain, 22.Nakaitaci, 23.Gomez-Kodela.

Infirmerie : les Rhodaniens ont payé cher leur victoire face à Perpignan puisque l’ouvreur Léo Berdeu (ligaments croisés genou droit), et le centre Kyle Godwin (déchirure mollet) ont vu leur saison se terminer prématurément, tandis que le deuxième ligne Kilian Geraci (entorse cheville gauche, un mois d’arrêt) devra cravacher. Sachant que le centre Maraku (ischios) est encore un peu juste pour revenir sur les terrains, le groupe lyonnais ne devrait pas beaucoup évoluer par rapport à la semaine dernière.