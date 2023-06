Avec la sortie sur blessure de Teddy Thomas, le Rochelais pur sucre est passé à l’aile avec un certain succès. Son apport a été loué par Ronan O’Gara.

Au moment de donner les bons points après le succès obtenu face à Toulon (8-23), le manager irlandais Ronan O’Gara a tiré son chapeau à deux joueurs de devoir. « Je suis fier de mes garçons, notamment de Paul Boudehent qui a dépanné au centre et de Berjon qui a joué plus de soixante minutes sur une aile. Ils ont montré leur état d’esprit. C’est le plus important dans n’importe quel sport. » L’enfant du club s’est livré à son tour et avec des étoiles dans les yeux, au terme d’une soirée inattendue et parfaite. « Je l’ai plutôt bien vécu. Vous savez, je suis heureux tant que je suis sur le terrain, à l’aile ou à la mêlée, tout me va ! Depuis quelques semaines, je tourne à ce poste à l’entraînement. Quand j’ai vu Teddy (Thomas) sortir, je savais que j’allais être décalé. Il était programmé que je finisse à l’aile. Au niveau des repères, c’était difficile. C’est un poste particulier. Mais quand je suis sur le terrain, j’essaie d’apporter ce que je sais faire. Je ne suis pas le plus talentueux mais je m’accroche. »

Et même si les crampes l’ont foudroyé : « À en pleurer ! Je ne pouvais plus me lever ! Je ne sais pas pourquoi j’en ai chopé aussi tôt. Les premières sont arrivées vers la 50e minute. Je suis peut-être mal fait, il faut que j’en parle à mes parents ! À la fin, même si des membres de ma famille étaient présents, je n’étais plus en capacité de faire le tour d’honneur. Je me suis économisé parce que je sentais que ça pouvait vite revenir (rires). »