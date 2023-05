Ce week-end Émilien Gailleton a encore fait parler de lui. Étincelant face à Castres, celui qui a découvert le Top 14 il y a quelques mois est aujourd'hui l'un des hommes forts de la Section paloise.

Il va vite, très vite. Émilien Gailleton, qui vit sa première saison en Top 14, n’en finit pas d’affoler les statistiques et les défenses adverses avec son numéro 13 dans le dos, lui qui est devenu le véritable porte-bonheur de la Section paloise et un ovni de ce championnat. Il a encore une fois allongé sa course sur le premier essai de son équipe pour porter le danger dans les 22 mètres adverses et servir son capitaine Beka Gorgadze qui pouvait inscrire le premier essai du match.

En seconde période, le centre s’offrait un nouveau doublé, son quatrième de la saison, grâce à ses jambes de feu. Sur le premier, il résistait à une cuillère pour aplatir en coin en échappant à deux défenseurs. Sur le second, il était le plus rapide après un coup de pied de Thibault Debaes dans le champ profond, pour un essai qui ressemblait beaucoup à celui inscrit par Clément Laporte à Anoeta face à Bayonne.

L'opportuniste

L’international des moins de 20 ans a avant tout démontré qu’il était toujours bien placé sur les opportunités paloises. Il aurait d’ailleurs pu inscrire un essai supplémentaire en étant au soutien d’une belle percée de son demi de mêlée Thibault Daubagna mais les deux joueurs ne se sont pas compris au moment de conclure ce coup. Émilien Gailleton a néanmoins porté son total à 13 essais (en seize titularisations) depuis le début de la saison et compte maintenant trois unités d’avance sur l’ailier de Lyon Ethan Dumortier dans la quête du titre de meilleur marqueur de la saison. Il est dans une très bonne dynamique avec six essais marqués lors des cinq derniers matchs. « Meilleur marqueur ou meilleur opportuniste du Top 14 ?, a plaisanté son manager Sébastien Piqueronies. Je pense qu’il a envie d’être dans une équipe qui gagne des matchs donc son plus grand plaisir sera que l’on soit capable d’en gagner encore un ou deux de plus d’ici la fin de saison. »