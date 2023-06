Laurent Cardona explique le fait de jeu qui a pu porter à confusion sur l'essai de Perpignan face à Lyon.

À la 67e minute de la rencontre entre Lyon et Perpignan, les Catalans inscrivaient un essai après un long jeu au pied et une grosse bourde de Josua Tuisova. À l’origine, un ballon sauvé de la touche par l’arrière Boris Goutard. Problème : à la vidéo, on pouvait voir l’arrière catalan le pied sur la ligne de touche au moment où il rebattait le ballon sur le terrain. L’arbitre M. Nuchy accordait tout de même l’essai. Pas une erreur.

L’ancien arbitre de Top 14 Laurent Cardona explique : « Effectivement, sur l’image, il apparaît très clairement que le joueur est en contact avec le ballon au moment où il a le pied sur la ligne de touche. Mais M. Nuchy a pourtant pris la bonne décision. Si le joueur catalan avait porté le ballon à ce moment où il avait le pied sur la ligne, il y aurait eu touche. Mais la règle précise que dans le cas où il ne fait que volleyer le ballon, c’est le plan vertical de la ligne de touche qu’il faut arbitrer. Dans ce cas précis, le joueur se contente de volleyer et le ballon n’avait effectivement pas franchi ce plan vertical. Le jeu pouvait donc se poursuivre. Et l’essai a été logiquement validé. »