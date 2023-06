Dans le sillage d’un Antoine Dupont dont le stratosphérique niveau relève désormais de l’ordinaire, le pilier droit Dorian Aldegheri

s’est encore taillé la part du lion, légitimant son statut d’incontournable.

On aurait pu en faire encore, évidemment, des caisses sur ce phénomène intersidéral que demeure Antoine Dupont, pourtant copieusement ciblé et "chacaillé" par les Unionistes, dont les initiatives autour de sa mêlée et à l’arrière des rucks furent une nouvelle fois un régal, ainsi qu’en témoignent son essai royal qui plia le match à la 60e, mais aussi ces deux essais offerts à Alexandre Roumat (quelle merveille de slalom au départ de l’action, là encore) puis à Jack Willis sur un modèle de côté fermé. Mais comme le rugby commence plus que jamais devant lorsqu’il est joué sous la pluie, que Dupont lui-même n’en peut plus de recevoir prix, hommages et autres louanges, on ne se voyait pas ici rendre un hommage appuyé à ce drôle de bonhomme que demeure Dorian Aldegheri. Ce joueur formé au club, au sujet duquel Ugo Mola nous confiait que "dans toutes les catégories où il est passé, on se demandait à chaque fin de saison s’il allait passer un cap l’année d’après."

Et qui touche désormais, à bientôt 30 ans (qu’il fêtera au mois d’août), au meilleur moment de sa carrière. Celui qui fit de lui le titulaire lors de l’historique victoire du XV de France à Twickenham pendant le Tournoi, et surtout le titulaire indiscutable au si symbolique poste de pilier droit du Stade toulousain. "La saison de "Doudou" est digne d’un n° 1 à son poste à Toulouse, nous confiait voilà quelques semaines Ugo Mola. Il a enfin réglé sa capacité physique à enchaîner, il est à maturité et maîtrise désormais tous les paramètres du haut niveau." "Au-delà des apparences, il est de plus en plus actif dans le jeu et prend de plus en plus confiance en lui, on l’a déjà noté à plusieurs reprises cette saison", appuyait son capitaine Antoine Dupont.



Quatre pénalités récoltées

La preuve en a d’ailleurs été apportée, dimanche soir, par ce contrôle instantané de l’intérieur du pied d’une passe trop basse adressée par Ramos, suivi d’une superbe course de soutien, sans lesquels l’essai inscrit par Willis juste avant la pause n’aurait jamais pu être marqué. Toutefois, les plus beaux gestes techniques ne seraient rien pour un pilier, s’ils n’étaient accompagnés d’une tenue de mêlée digne de ce nom. Et à ce titre, Dorian Aldegheri a évidemment pesé de tout son poids face à l’UBB, la domination des Stadistes dans ce secteur ayant largement contribué à leur victoire. Alors certes, les dubitatifs nous rétorqueront qu’avec Meafou aux fesses, n’importe quel pilier du Top 14 ferait figure de terreur. Foutaises… Demandez à Jefferson Poirot ce qu’il en pense, qui resta jusqu’à la 50e sans solutions face à la tenue ultra-basse et ce vérin inamovible en guise de bras droit que lui imposa Aldegheri, qui rapportèrent pas moins de quatre pénalités à Toulouse (même après l’entrée de Laulashvili) contre une, et furent surtout à l’origine de la valise de Dupont sur l’essai de Roumat. Le public toulousain ne s’y est évidemment pas trompé, qui lui réserva ainsi qu’à son compère Cyril Baille une ovation pour leur sortie…