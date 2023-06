En s’imposant face à St-Helens, champions du monde des clubs et quadruple tenants du titre, les Dragons catalans ont réalisé une performance majuscule (24-12).

Les Dragons catalans se savaient attendus. Après leurs trois défaites consécutives - ou les quatre en cinq matchs - ils ambitionnaient de réagir devant leurs spectateurs et surtout face aux meilleurs. Des Saints armés jusqu’aux dents et poussés par 1 400 fans anglais qui avaient fait le déplacement et qui ont poussé derrière les leurs pendant quatre-vingts minutes. Mais les Dragons ont vécu un moment particulier à l’échauffement. Un bœuf de 1 300 kg a échappé à la vigilance de son propriétaire. Cinq taureaux et bœufs ont été présentés au public avec un tour d’honneur. Des « Gasconne » primées au dernier Salon de l’agriculture. Sauf qu’un bœuf, pris de panique, a réussi à se délaisser de la poigne de son propriétaire et s’est retrouvé au milieu des Dragons en plein échauffement, Une belle montée d’adrénaline pour les joueurs et leur staff qui se sont rapidement dispersés, certains passant même par-dessus les panneaux publicitaires. Au bout d’une longue minute, immortalisée par les caméras de Sky Sports, tout est rentré dans l’ordre.

Cette charge de l’animal a donné le ton à des joueurs qui ont parfaitement récité leur plan de jeu. Défensivement, d’abord, avec une pression énorme sur l’homme, une montée de ligne exceptionnelle, qui nécessite une grosse préparation physique et le bon tempo entre solidarité et lucidité. Les Catalans se sont fait prendre « davantage par inattention sur les deux essais que par une mauvaise défense », a résumé le coach McNamara. « Je sais que c’est de ma faute. On ne se parle pas et leur pilier en profite pour passer au milieu », a assumé le pilier Julian Bousquet. Menés 12-0 après vingt-deux minutes, les Dragons ne concéderont plus le moindre point. St Helens a pourtant eu des munitions mais les Sang et Or ont fait « le bon geste, l’effort et l’application pour contrôler les actions et les tenus des Saints », résume le pilier Romain Navarrete.

Un Pearce de gala

Si la défense a tiré le fil de ce succès, l’attaque a réalisé sa plus belle performance de la saison, face à une référence en matière de défense. Le retour de Mitchell Pearce a fait taire ses détracteurs. L’Australien de 34 ans, qui n’avait que deux feuilles de match à son compteur avant ce rendez-vous, a brillé. Il a eu le bon geste, l’intelligence et la capacité de pousser son équipe. À ses côtés, Sam Tomkins a été le facteur X qui a délivré deux passes décisives, sous le contrôle de Benjamin Garcia et de Mike McMeeken qui ont réalisé une performance XXL. Aux Dragons de confirmer, dès ce vendredi à Castleford pour garder le contact avec le trio de tête et continuer de prendre de l’avance sur leurs concurrents.