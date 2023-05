Lors de l'émission Des Mauls et Débats de cette semaine, nos journalistes ont évoqué la dernière rencontre de la 24ème journée de Top 14 et l'affiche entre le Stade toulousain et l'UBB.

L'émission hebdomadaire Des Mauls et Débats revient sur l'actualité rugbystique du week-end et de la 24ème journée de Top 14. Nos journalistes évoquent le match de clôture entre Toulouse et Bordeaux, ce dimanche à 21 heures. Selon eux, les Toulousains seront revanchards après leur élimination en demi-finale de Champions Cup et valideront leur billet pour le dernier carré du Top 14. Attention tout de même à l'UBB, qui va pouvoir compter sur le retour de Matthieu Jalibert sur le banc des remplaçants. Avec Manon Moreau, Nicolas Augot et Simon Valzer Réalisation : Baptiste Barbat