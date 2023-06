L'opinion du Midol: Russell, simply the best *

Étincelant face à l'Aviron bayonnais, Finn Russell n'a aujourd'hui qu'une obsession en tête: remporter un titre avant de dire adieu au Racing...

Il y a quelques jours, un membre du staff tricolore nous confiait ceci au sujet de l’Ecossais Finn Russell : « Il est le demi d’ouverture le plus difficile à défendre du circuit international. Avec Finn Russell, tu ne sais jamais ce qu’il peut se passer : il peut feinter la passe et attaquer la ligne d’avantage, jouer au pied pour son ailier ou décider au dernier moment de faire une sautée de trente mètres. Nous avions eu beaucoup de mal à le mettre sous pression, lors du dernier Tournoi des 6 Nations ». Samedi soir, à Nanterre, l’international écossais a donc une nouvelle fois prouvé à quel point il était fort… et probablement plus fort que tous les autres , Romain Ntamack et Johnny Sexton exceptés. Auteur de vingt points au pied, d’un 100 % dans ses tirs au but et de quelques caviars pour ses coéquipiers du 92, l’ancien meneur de jeu des Glasgow Warriors a donc largement contribué à la performance majuscule des Franciliens face à l’Aviron bayonnais. En tout état de cause, lui qui est arrivé au club il y a désormais cinq ans souhaite réaliser quelque chose de grand avant de rejoindre Bath (Premiership), où un contrat à six chiffres l’attend. La saison prochaine ? Ils seront deux à hériter du lourd patrimoine que laisse Finn Russell dans les Hauts-de-Seine : Antoine Gibert, l’enfant du club, et Tristan Tedder, la recrue en provenance de Perpignan. Pour le premier, l’objectif est de prouver qu’il est davantage qu’un bon joueur de club. Pour le second, la mission consiste à faire oublier que son jeu au pied parfois approximatif est largement compensé par un flair indéniable. Faîtes vos jeux…

* Simplement le meilleur