Le Racing en impose

Auteurs face à l’Aviron bayonnais de l’un de leurs matchs cette saison, les Racingmen ont samedi soir fait un grand pas en vue de la qualification…

Jamais, avant ce déplacement à Paris-La Défense-Arena, l’Aviron bayonnais n’avait à ce point explosé. Jamais, avant ce voyage à Nanterre, le promu n’avait jamais joué la victime expiatoire et, à Jean Dauger ou ailleurs, les Basques avaient toujours poussé leurs adversaires directs dans leurs derniers retranchements. Est-ce à dire que ce Racing, samedi soir, a réalisé une performance comme on ne lui en connaissait plus ces derniers temps ? Et a-t-on oui ou non assisté au meilleur match des Ciel et Blanc en 2023 ? C’est une possibilité et, passé cet antépénultième round de la phase régulière du Top 14, on est en droit de penser que la bande à Travers, auteur de sept essais magnifiques à Nanterre face à un concurrent direct à la qualification, monte en puissance au bon moment. Hé quoi ? À deux journées de la fin des hostilités, il reste certes aux Racingmen un match périlleux au Havre face à une équipe toulonnaise souhaitant laver l’affront du match aller (14-31) et possédant un paquet d’avants capable de gêner les Racingmen aux entournures.

Mais la suite, elle, s’écrira à Clermont contre une équipe en roue libre et, dans un match débridé comme le sera forcément celui-ci, on imagine le Racing, si à l’aise quand les vannes sont ouvertes et que tout est permis, faire un coup en Auvergne et se qualifier. S’emballe-t-on ? Peut-être… « Contre Bayonne, disait de son côté Laurent Travers en conférence de presse, nous devions être capables de montrer autre chose que ce que nous avions produit à Aimé Giral il y a quinze jours (30-21). Nous sommes donc très contents par rapport à ces dernières quatre-vingts minutes. Mais attention : après l’Usap, rien n’était remis en questions par rapport à la qualification et aujourd’hui, on n’a toujours rien obtenu. Ce qui m’importe, c’est d’être dans les six à la vingt-sixième journée… Cette année, Toulouse et La Rochelle sont sereins mais tous les autres vont devoir se battre jusqu’au bout… »

Vinaya Habosi, toujours lui…

Portés par un immense Gaël Fickou ou un Fabien Sanconnie bel et bien revenu à son meilleur niveau, les Racingmen peuvent également compter depuis quelques semaines sur un rhinocéros changeant radicalement le visage de l’attaque francilienne : Vinaya Habosi. Le platane fidjien, qui avait déjà tant fait parler de lui lors de la dernière victoire francilienne face à Bordeaux (31-28), a une nouvelle fois signé une performance majuscule contre l’Aviron bayonnais, gagnant tous ses duels en attaque, piétinant les défenseurs basques avec appétit et signant un doublé plus que prometteur, en vue de la fin de saison. Alors, on danse ?